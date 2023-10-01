Ромащенко оценил игру «Ахмата» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подвел итоги матча против «Динамо» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

«Хорошая игра сегодня, боевая. Нам, к сожалению, сегодня не удалось реализовать те моменты, которые у нас были. Это, конечно, сыграло нам в минус. Тем не менее, мы благодарны ребятам за то, что они проявили бойцовские качества, пытались играть в свой футбол против хорошей команды», — сказал Ромащенко на пресс-конференции.

«Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября. «Ахмат» в этот же день дома сыграет с «Рубином».