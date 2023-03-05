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Сегодня, 17:51

Пивоваров считает, что игрокам «Динамо» необходимо улучшить свою игру

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги матча бело-голубых с «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура чемпионата России (1:0).

Автором единственного гола в матче стал нападающий московского клуба Константин Тюкавин.

«Мы все были очень рады, что он забил гол, молодец, пусть продолжает так же. Был ли первый тайм худшим для «Динамо» в нынешнем сезоне? Игра была тяжелой, не все получалось, но мы победили, довольны результатом. Надо улучшать свою игру, думаю, что тренерский штаб разберет, сделает соответствующие выводы», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

«Динамо» набрало 32 очка и поднялось на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 20 очками расположились на 11-й строчке.

Источник: https://tass.ru/sport/17199865
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Константин Тюкавин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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П
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