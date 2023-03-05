Больше половины голов в чемпионате России Тюкавин забил после выхода на замену

Победный гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Константина Тюкавина 16-м в матчах чемпионата России.

Больше половины мячей 20-летний форвард отправил в ворота соперников после выхода на замену. Тюкавин поднялся на третье место в списке лучших джокеров премьер-лиги за последние пять лет. Чаще него результативно появлялись на поле только зенитовец Александр Ерохин и выступавший за «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов.

Лидеры чемпионата по голам после выхода на замену в последние пять сезонов