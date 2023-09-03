Петрушин: «Мне Сазонов не очень нравился по его игровым качествам, он не соответствовал уровню защитников «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин ответил на вопрос, кого он может выделить в качестве главного претендента на победу в матче 7-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо».

«Пока непонятно, кто примет участие в этом матче. Надеюсь, что в стартовом составе выйдут футболисты, которые вышли со «Спартаком» во втором тайме, потому что первые 30 минут в исполнении «Динамо» оставили печальное впечатление. Пропустили четыре, а могли еще больше. Сегодня, вероятнее всего, нас ждет ничья», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Также он предположил, повлияет ли уход защитника Сабы Сазонова на результаты московской команды.

«Мне Сазонов не очень нравился просто по его игровым качествам. Он не соответствовал уровню центральных защитников «Динамо», которые играли вместе со мной и до меня. Я не заморачиваюсь из-за его ухода. Был бы он ведущим игроком, это одно, но он средний футболист. Мое субъективное мнение», — добавил специалист.

Матч между «Ростовом» и «Динамо» пройдет 3 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени. На данный момент бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Ростовчане с 7 очками идут на 11-й строчке.