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Пенальти в ворота ЦСКА назначен правильно. Помощь ВАР не потребовалась

17:08
4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА. 4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА. 4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА.
4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА.
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На 15-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА правильно решение принял арбитр Виталий Мешков, назначив 11-метровый удар в ворота армейцев.

4 апреля. Саранск. "Тамбов" - ЦСКА.
4 апреля. Саранск. «Тамбов» — ЦСКА.

Судья сумел разобраться в случившемся в штрафной площади гостей, где их защитник Игорь Дивеев, пытаясь выбить мяч, ударил по голеностопу Кирилла Климова. Помощь видеоассистентов Евгения Кукуляка и Валентина Мурашова не потребовалась.

(Александр Бобров)

Тамбов — ЦСКА

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