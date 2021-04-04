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«Ростов» — «Спартак»: где смотреть матч, во сколько начало

17:00
«Ростов» на своем поле примет «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ростов» на своем поле примет «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 4 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом туре ростовчане одержали победу над красно-белыми на выезде со счетом 1:0. Последние четыре игры во всех турнирах команды чередуют победы друг над другом.

Следить за матчем «Ростов» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Спартак»

Ростов — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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