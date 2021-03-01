Ойонго рассказал, как получил травму в матче с «Уралом»

Защитник «Краснодара» Абруаз Ойонго рассказал о травме, которую получил в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2). Этот матч стал дебютным для Ойонго, которого «Краснодар» арендовал у французского «Монпелье» до конца сезона-2020/21.

«Я вышел на замену в первом тайме. Травму получил наш левый защитник. У меня не было времени разогреться. Видимо, не был готов выходить.

В одном из первых стыков мое колено неудачно повернулось. Тогда я и получил травму. Но смог доиграть первый тайм.

В перерыве я почувствовал сильную боль. Врачи сказали, что мне нельзя продолжать, чтобы не усугубить свое состояние», — цитирует Ойонго Camfoot.

По словам агента футболиста, игрок получил травму крестообразных связок колена. Он пропустит полгода.