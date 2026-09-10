«Балтика» объявила о переходе Порохова из «Шинника»

«Балтика» и «Шинник» достигли договоренности о трансфере нападающего Ильи Порохова, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

25-летний форвард подписал контракт с «Балтикой» до 10 июня 2029 года.

Порохов является воспитанником «Рубина». Он играл за казанскую «Смену», пермскую «Звезду», «Тюмень», «Химки», «Урал» и «Сокол», а летом 2025-го присоединился к «Шиннику». В сезоне-2026/27 футболист забил 3 гола и отметился 1 результативной передачей в 9 матчах за ярославцев в Первой лиге.

По итогам семи туров РПЛ-2026/27 «Балтика» с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.