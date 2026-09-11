Источник: трансфер Самородова в «Спартак» сорвался из-за медосмотра

Переход форварда «Ахмата» Максима Самородова в «Спартак» сорвался из-за медосмотра, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что все детали трансфера были согласованы, но московскому клубу не понравились результаты МРТ 24-летнего игрока. Сумма сделки должна была составить 650 миллионов рублей.

Самородов выступает за «Ахмат» с лета 2024 года. Его контракт с грозненцами рассчитан до лета 2028-го. В сезоне-2026/27 футболист забил 1 гол в 8 матчах во всех турнирах.

«Спартак» с 13 очками идет четвертым в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (7 очков) находится на 11-м месте.