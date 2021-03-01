Агент защитника «Краснодара» Ойонго подтвердил, что игрок получил травму крестообразных связок

Адриен Дюран, агент защитника «Краснодара» Абруаза Ойонго подтвердил, что игрок получил травму крестообразных связок колена.

«Амбруаз получил травму крестообразных связок, это так. Он пропускает 6 месяцев», — сказал Дюран «СЭ».

Новичок «Краснодара» получил травму в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2). Этот матч стал дебютным для Ойонго, которого «Краснодар» арендовал у французского «Монпелье» до конца сезона-2020/21. 29-летний камерунский защитник появился на поле на 33-й минуте, заменив травмированного Евгения Чернова. На второй тайм Ойонго не вышел.

(Данил Алешин)