Закрытие трансферного окна РПЛ: «Спартак» отказался от Самородова, два новичка «Динамо» и другие переходы — онлайн

«Балтика» объявила о трансфере Порохова из «Шинника»

Калининградский клуб в своём официальном аккаунте в Telegram объявил о подписании нападающего ярославского «Шинника» Ильи Порохова. 25-летний футболист заключил контракт с «Балтикой» до лета 2029 года.

Порохов является воспитанником «Рубина». Илья выступал за «Шинник» с лета 2025 года. В текущем сезоне форвард сыграл за «Шинник» девять матчей в Первой лиге. На его счету три мяча и одна голевая передача.