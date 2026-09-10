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10 сентября, 23:50
Закрытие трансферного окна РПЛ: «Спартак» отказался от Самородова, два новичка «Динамо» и другие переходы — онлайн
Сделки последнего дня.
Ульви Бабаев перешел в «Рубин» из «Динамо» на правах аренды
Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа. В «Рубине» нападающий будет выступать под 7-м номером.
В ночь с 10 на 11 сентября закрылось трансферное окно в РПЛ. «СЭ» следил за событиями дня.
Трансфер Самородова в «Спартак» сорвался
Переход нападающего «Ахмата» Максима Самородова в «Спартак» сорвался из-за медосмотра. Как утверждает «Чемпионат», клубы согласовали все детали трансфера, но красно-белым не понравились результаты МРТ. Сумма сделки должна была составить 650 миллионов рублей.
«Балтика» объявила о трансфере Порохова из «Шинника»
Калининградский клуб в своём официальном аккаунте в Telegram объявил о подписании нападающего ярославского «Шинника» Ильи Порохова. 25-летний футболист заключил контракт с «Балтикой» до лета 2029 года.
Порохов является воспитанником «Рубина». Илья выступал за «Шинник» с лета 2025 года. В текущем сезоне форвард сыграл за «Шинник» девять матчей в Первой лиге. На его счету три мяча и одна голевая передача.
Мераби Уридия покидает «Факел»
Нападающий «Факела» Мераби Уридия покинул команду. Официальный аккаунт воронежского клуба в Telegram сообщил, что обе стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию. 33-летний игрок продолжит карьеру в одном из клубов Футбольной национальной лиги.
«Мераби, спасибо за вклад в решение задачи — возвращение клуба в РПЛ. Желаем удачи!» — говорится в обращении пресс-службы «Факела» в телеграм-канале.
Уридия выступал за «Факел» с лета 2025 года. В этом сезоне форвард провёл четыре матча за воронежскую команду, где не отметился результативными действиями.
Брейдо: «в текущее трансферное окно приобретений в ЦСКА большне не будет»
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо поведал о ситуации с приобретениями, анонсировав завершение компании по трансферам в это межсезонье: «Так как сегодня заключительный день трансферного окна в России, исходя из уважения к болельщикам и во избежание постоянного обновления страниц в поисках новостей, посчитал важным сказать, что сегодня трансферных новостей не будет», — написал Брейдо у себя в Telegram-канале.
В рамках текущего трансферного окна в ЦСКА также перешли защитник Мохаммед Аззи, а также полузащитник Иван Олейников.
Источник: «Спартак» договорился с «Ахматом» о переходе Самородова
«Спартак» согласовал с «Ахматом» детали трансфера нападающего Максима Самородова, пишет «Чемпионат». По данным источника, 24-летний футболист перейдет в «Спартак» до конца дня и трансферного окна. Сумма сделки составит 650 миллионов рублей.
Самородов выступает за «Ахмат» с лета 2024 года. Его контракт с грозненцами рассчитан до лета 2028-го. В сезоне-2026/27 вингер принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
Футболист «Динамо» Бабаев близок к переходу в «Рубин»
По данным «СЭ», нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев проходит медосмотр для завершения перехода в «Рубин». Ранее журналист Иван Карпов проинформировал, что казанский клуб убедил 22-летнего россиянина отказаться от трансфера в махачкалинское «Динамо», предложив более выгодные условия.
Ульви Бабаев является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2026/27 хавбек принял участие в 3 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.
Состав «Акрона» пополнил Сидоренко из «Нижнего Новгорода»
«Нижний Новгород» официально объявил о переходе полузащитника Артёма Сидоренко в «Акрон». Клубы договорились о переходе прав на 19-летнего игрока.
Артём Сидоренко выступал за нижегородцев с февраля 2026 года. Он провел за команду 6 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценил стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Московское «Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 Казимира
Защитник сборной Гаити и участник прошедшего Чемпионата Мира Жозуэ Казимир перешёл в московское «Динамо» на правах аренды из французского «Осера». Футболист арендован бело-голубыми до конца сезона-2026/27с правом последующего выкупа. Полузащитник будет выступать за «Динамо» под 77-м игровым номером
«Динамо» представило чилийца Гутьерреса
Московское «Динамо» выложило ролик в стиле «Одиссеи», в котором бело-голубые подкололи соперников по РПЛ и представило новичка.
«Очень счастлив, что сделал такой шаг и перешел в «Динамо». Уже не терпится познакомиться с партнерами по команде. Надеюсь, нас ждет много побед. Здесь созданы отличные условия. Очень рад продолжить карьеру в таком клубе», — поделился эмоциями новичок команды.
Чилийский крайний полузащитник Максимилиано Гутьеррес перешел из аргентинского «Индепендьенте» в московское «Динамо». 22-летний футболист подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2030/31.
Осенью 2025-го Макси впервые сыграл за сборную Чили. Сейчас на его счету семь матчей, два мяча и одна голевая за национальную команду. По данным портала Transfermarkt, «Динамо» заплатило за Гутьерреса 6 миллионов евро.
Олейников: «Очень счастлив, что смог вернуться домой»
Новичок ЦСКА Иван Олейников высказался о переходе из «Крыльев Советов» в «армейский» клуб. 9 сентября, моксовская команда официально объявила о трансфере футболиста после срыва перехода своего воспитанника в «Рубин». Полузащитник может дебютировать за «армейцев» уже в эту субботу, в матче с казанской командой.
Шуманский перешел из ЦСКА в «Акрон»
Артем Шуманский перешел в «Акрон» на правах аренды. Белорусский форвард является игроком ЦСКА с 2024 года. 21-летний нападающий провел 23 матча за армейцев во всех турнирах и забил 2 гола.
FootMercato: Головин не уйдет из «Монако»
Александр Головин не покинет французский клуб как минимум до зимы, сообщает FootMercato. Ранее была информация, что в трансфере полузащитника заинтересованы «Спартак» и «Зенит».
По информации источника, если ничего не изменится в последний момент, 30-летний россиянин не сменит клуб в ближайшее время. Головин получил предложения, которые по условиям были сопоставимы с зарплатой, которую он получает в «Монако». В результате он решил не менять клуб.
Кроме того, свою роль сыграл успешный старт сезона — «Монако» одержал три победы в трех турах французской Лиги 1, а сам Головин забил один гол и сделал две результативные передачи во всех турнирах.
«Факел» отдал Дзиова в аренду в ульяновскую «Волгу»
«Факел» объявил о переходе защитника Макса Дзиова на правах аренды в ульяновскую «Волгу». Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27, но воронежский клуб имеет право досрочно вернуть футболиста зимой. В этом сезоне 25-летний защитник ни разу не выходил на поле.
«Динамо» планирует подписать футболиста сборной Гаити и «Осера»
По данным «СЭ», в последний день трансферного окна московское «Динамо» рассчитывает усилить состав Жозуэ Казимиром. 24-летний правый полузащитник провел три матча на ЧМ-2026, в начавшемся сезоне принял участие в двух встречах в Лиге 1.
«Динамо» обсуждает с французским клубом вариант аренды Казимира. Казимир выступает за французский клуб с лета 2025 года. Всего на счету вингера 1 гол в 33 матчах за «Осер».
Ильзат Ахметов вернулся в «Крылья Советов»
«Крылья Советов» объявили о возвращении Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне полузащитник играл за самарский клуб на правах аренды. Он провел 31 матч, забил два гола и сделал восемь результативных передач.
Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. До этого Ахметов также защищал цвета «Краснодара», ЦСКА и «Рубина».
Новичок «Динамо» Гутьеррес назвал свои сильные качества
Новичок московского «Динамо» Максимилиано Гутьеррес поделился эмоциями от перехода.
«Я знаком с российским чемпионатом. В «Рубине» играет мой партнер по сборной Чили — Начо Сааведра. Знаю от него, что здесь очень высокая конкуренция, крепкие команды. Буду работать, чтобы быть максимально полезным «Динамо». Мои сильные качества — скорость, игра один в один и удары», — сказал Гутьеррес в интервью пресс-службе клуба.
Нападающий «Крыльев» Игнатенко перебрался в «Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» объявил о трансфере нападающего Владимира Игнатенко из «Крыльев Советов». 20-летний форвард подписал с нижегородцами четырехлетний контракт.
Игнатенко выступал в системе «Крыльев» с 2022 года. За основную команду он провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
«Оренбург» подписал защитника Лукашова
«Оренбург» объявил о подписании Антона Лукашова. Новичок команды РПЛ взял себе 6-й игровой номер. Предыдущей командой 21-летнего белоруса была «Славия-Мозырь», за которую он в 55 матчах забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Также он сыграл в 72 матчах за «Днепр-Могилев», в которых у него тоже было 3 гола и 3 передачи.
Московское «Динамо» подписало чилийца Гутьерреса
Полузащитник сборной Чили Максимилиано Гутьеррес официально стал игроком «Динамо». Переход 22-летнего чилийца анонсировали видео с отсылками к «Одиссее». Полузащитник будет выступать за команду под 28-м номером.
С февраля Гутьеррес выступал за аргентинский «Индепендьенте». Он провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. До этого вингер играл за чилийский «Уачипато». Также в его активе 2 гола в 7 матчах за сборную Чили.
Хлусевич стал игроком «Ростова»
Защитник Даниил Хлусевич перешел в «Ростов». Перед этим 26-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком». Об этом объявил московский клуб.
Кисляк назвал усилением для ЦСКА подписание Олейникова
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос о трансфере Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в московский клуб.
«Олейникова рассматриваю как усиление. Хочу пожелать ему избегать травм, помогать команде и добивать всего того, что он хочет», — сказал Кисляк.
В «Родине» объяснили подписание бразильца Бекао
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» решение клуба арендовать у «Фенербахче» защитника Родриго Бекао.
«Мы прощупывали почву заранее. Но если бы мы захотели взять Бекао в мае-июне, футболист бы не был ментально готов к возвращению в Россию, потому что рассматривал хорошие варианты на Западе. И «Фенербахче» не был готов доплачивать, а зарплата у футболиста большая. Зато в конце августа мы вернулись к этой теме. «Фенербахче» согласился платить две трети зарплаты игрока. «Родина» платит лишь треть. Сам футболист из тех вариантов, которые у него остались, предпочел наш. Важно, что в итоге Родриго приехал с огромным желанием и нацеленностью. Определенную роль и для нас, и для игрока сыграл опыт успешной игры Бекао за московский ЦСКА», — сказал Зинин «СЭ».
Титков назвал тяжелым решение о переходе в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Николай Титков поделился эмоциями от перехода в московский клуб из «Балтики».
«Чувства только положительные. Уже хочется выйти на стадион, чтобы показать то, что я умею, выиграть, естественно, и порадовать болельщиков. Были достаточно долгие переговоры. Такое тяжелое решение тоже. Очень рад вернуться в «Локомотив» — домой. Буду стараться радовать болельщиков», — сказал Титков в интервью пресс-службе «Локомотива».
Экс-защитник ЦСКА Бекао перешел в «Родину»
Бывший футболист ЦСКА Родриго Бекао перешел в «Родину» из «Фенербахче» на правах аренды. Арендное соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.
Бекао выступал за «Фенербахче» с июля 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник был в аренде в «Касымпаша», за который в 13 матчах не совершил результативных действий.
АЕЛ арендовал нападающего «Крыльев Советов» Чинеду
Нападающий «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду перешел в АЕЛ из чемпионата Кипра на правах аренды. Арендное соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27. Нигериец выступает за «Крылья Советов» с января 2026 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.
«Факел» может арендовать Веру у «Локомотива»
Лукас Вера может перейти в «Факел» из «Локомотива» на правах аренды, сообщил журналист Иван Карпов. Ранее «СЭ» сообщал, что аргентинец входит в число футболистов, с которыми клуб готов расстаться до закрытия трансферного окна.
По данным источника, железнодорожники готовы отдать 29-летнего футболиста в аренду при условии, что воронежцы будут погашать 2 миллиона заработной платы игрока, которая составляет 5,5 миллиона в месяц. Вера перешел в «Локомотив» в январе 2026 года. В текущем сезоне он принял участие в одном матче команды и не совершил результативных действий.
«Зенит» отдал вратаря Дегтева в аренду в «Оренбург»
Вратарь «Зенита» Александр Дегтев на правах аренды перешел в «Оренбург». Соглашение между сторонами рассчитано на сезон-2026/27.
8 сентября 21-летний голкипер перешел в «Зенит» из «Сочи». Он подписал пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. На счету Дегтева 56 матчей за южан, в которых он пропустил 79 мячей и 13 раз отыграл на ноль.
Салтыков ушел в аренду в «Крылья Советов»
Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков на правах аренды перешел в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Перед уходом Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года.
В 2024 году Салтыков перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов». С того момента вингер провел за московскую команду 35 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. В этом сезоне Салтыков восемь раз выходил на поле и не отметился результативными действиями.
Хлусевич может оказаться в «Ростове»
«Ростов» подпишет контракт Даниилом Хлусевичем на правах свободного агента, сообщает «РБ Спорт». Ранее «Спартак» расторг договор с 25-летним футболистом.
«Локомотив» вернул Титкова из «Балтики»
Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив», сообщает пресс-служба московского клуба. 26-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29. Он будет играть под 18-м номером.
Летом 2025 года Титков перешел в «Балтику» из «Локомотива». С того момента он провел за калининградцев 59 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.
«Оренбург» подписал экс-защитника «Спортинга»
«Оренбург» объявил о переходе Жоао Силвы. Португальский защитник — воспитанник «Браги». 27-летний футболист находился в статусе свободного агента после ухода из бразильского «Спорт Ресифи» в начале сентября.
Ранее Силва также выступал за молодежные команды лиссабонского «Спортинга», хорватскую «Истру 1961», бельгийский «Кортрейк» и португальскую «Тонделу».
«Спартак» и Хлусевич расторгли контракт
Как стало известно «СЭ», «Спартак» и Даниил Хлусевич расторгли контракт по соглашению сторон. Защитник выступал за красно-белых с зимы 2022-го. 25-летний россиянин провел за клуб 110 матчей, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач. В этом сезоне Хлусевич один раз выходил на поле в матче «Спартака» против «Оренбурга» (5:1) в FONBET Кубке России.
«Локомотив»: продажи без компенсации
«Локомотив» провел одно из самых активных окон в РПЛ — преимущественно в роли продавца. Команду покинули Алексей Батраков («Галатасарай», 25 млн евро), Дмитрий Воробьев («Краснодар», 7,3 млн евро) и Артем Карпукас («Зенит», 5,5 млн евро). Общая сумма продаж — около 37,5 млн евро. При этом после семи туров клуб занимает 13-е место с шестью очками.
Из приобретений — аренда Андрея Мостового у «Зенита» и переход Николая Титкова из «Балтики». Сделка по Ивану Олейникову сорвалась из-за разногласий по финансовым условиям — полузащитник ушел в ЦСКА. До дедлайна клуб также готов расстаться еще с пятью игроками, включая Кристиана Рамиреса и Лукаса Веру.
Ключевая нерешенная задача — нападающий. Конкретных подвижек по этой позиции до закрытия окна не зафиксировано.
«Краснодар»: поиск вингера
«Краснодар» в последний день окна пытается подписать флангового нападающего. За прошедшую неделю клуб запрашивал условия по Хорхе Карраскалю и Желсону Мартиншу, но оба варианта отпали из-за высокой стоимости трансфера.
В клубе рассчитывают согласовать одну из кандидатур до дедлайна, но сами оценивают вероятность как минимальную.
ЦСКА: поиск форварда и риск потери Мусаева
ЦСКА в течение всего летнего окна ищет нападающего. Ближе всего к переходу был Симон Банза из «Аль-Джазиры» — клубы договорились об условиях, для игрока забронировали билеты и медосмотр, но в последний момент бразилец отказался ехать в Россию.
Параллельно возникла новая проблема: мексиканский «Тигрес» готов предложить около 11 миллионов евро за Тамерлана Мусаева, и сам игрок не против переезда. Если сделка состоится, ЦСКА может потерять и нового форварда, и имеющегося.
По информации источников, у клуба есть еще один кандидат на позицию нападающего, которого постараются оформить в последний день окна.
Головин: интерес со стороны «Спартака» и «Зенита»
Александр Головин остается главной интригой трансферного окна. «Зенит» интересовался полузащитником еще в августе. В последние дни к переговорам подключился «Спартак» — клуб, который сам Головин ранее называл «табу» для себя.
По данным «Чемпионата», московский клуб предложил «Монако» 19 миллионов евро за трансфер и до 20 миллионов евро на зарплату — итого до 39 миллионов. Однако и французская, и российская пресса сходятся в том, что ни клуб, ни игрок не настроены на переход. Головин планирует остаться в «Монако» как минимум до зимнего окна.
Шансы на сделку оцениваются как минимальные.
Сегодня, 10 сентября, в 23:59 мск закрывается летнее трансферное окно в РПЛ. Российские клубы получили дополнительные дни по сравнению с топ-лигами Европы, где дедлайн прошел еще 1 сентября (Англия, Испания, Италия) и 31 августа (Германия). Это означает, что до сегодняшнего вечера РПЛ оставалась единственным открытым окном в Европе, куда еще можно было продать игрока за деньги.
После официального закрытия окна клубы РПЛ сохраняют право подписывать свободных агентов — игроков без действующего контракта.
Обычно последний день окна в российском футболе не приносит громких переходов. Но в этом году есть как минимум три сюжета, за которыми стоит следить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0