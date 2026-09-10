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Трансферы РПЛ летом 2026: сделки дедлайна, инсайды — Спартак и Головин, ЦСКА и форвард, Краснодар и вингер, онлайн 10 сентября

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10 сентября, 23:50

Закрытие трансферного окна РПЛ: «Спартак» отказался от Самородова, два новичка «Динамо» и другие переходы — онлайн

Сделки последнего дня.

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Новое Ранее
10 сентября, 23:54

Ульви Бабаев перешел в «Рубин» из «Динамо» на правах аренды

Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа. В «Рубине» нападающий будет выступать под 7-м номером.

10 сентября, 23:50

В ночь с 10 на 11 сентября закрылось трансферное окно в РПЛ. «СЭ» следил за событиями дня.

10 сентября, 23:45

Трансфер Самородова в «Спартак» сорвался

Переход нападающего «Ахмата» Максима Самородова в «Спартак» сорвался из-за медосмотра. Как утверждает «Чемпионат», клубы согласовали все детали трансфера, но красно-белым не понравились результаты МРТ. Сумма сделки должна была составить 650 миллионов рублей.

10 сентября, 22:45

«Балтика» объявила о трансфере Порохова из «Шинника»

Калининградский клуб в своём официальном аккаунте в Telegram объявил о подписании нападающего ярославского «Шинника» Ильи Порохова. 25-летний футболист заключил контракт с «Балтикой» до лета 2029 года.

Порохов является воспитанником «Рубина». Илья выступал за «Шинник» с лета 2025 года. В текущем сезоне форвард сыграл за «Шинник» девять матчей в Первой лиге. На его счету три мяча и одна голевая передача.

10 сентября, 22:33

Мераби Уридия покидает «Факел»

Нападающий «Факела» Мераби Уридия покинул команду. Официальный аккаунт воронежского клуба в Telegram сообщил, что обе стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию. 33-летний игрок продолжит карьеру в одном из клубов Футбольной национальной лиги.

«Мераби, спасибо за вклад в решение задачи — возвращение клуба в РПЛ. Желаем удачи!» — говорится в обращении пресс-службы «Факела» в телеграм-канале.

Уридия выступал за «Факел» с лета 2025 года. В этом сезоне форвард провёл четыре матча за воронежскую команду, где не отметился результативными действиями.

10 сентября, 22:05

Брейдо: «в текущее трансферное окно приобретений в ЦСКА большне не будет»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо поведал о ситуации с приобретениями, анонсировав завершение компании по трансферам в это межсезонье: «Так как сегодня заключительный день трансферного окна в России, исходя из уважения к болельщикам и во избежание постоянного обновления страниц в поисках новостей, посчитал важным сказать, что сегодня трансферных новостей не будет», — написал Брейдо у себя в Telegram-канале.

В рамках текущего трансферного окна в ЦСКА также перешли защитник Мохаммед Аззи, а также полузащитник Иван Олейников.

10 сентября, 21:21

Источник: «Спартак» договорился с «Ахматом» о переходе Самородова

«Спартак» согласовал с «Ахматом» детали трансфера нападающего Максима Самородова, пишет «Чемпионат». По данным источника, 24-летний футболист перейдет в «Спартак» до конца дня и трансферного окна. Сумма сделки составит 650 миллионов рублей.

Самородов выступает за «Ахмат» с лета 2024 года. Его контракт с грозненцами рассчитан до лета 2028-го. В сезоне-2026/27 вингер принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

10 сентября, 21:07

Футболист «Динамо» Бабаев близок к переходу в «Рубин»

По данным «СЭ», нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев проходит медосмотр для завершения перехода в «Рубин». Ранее журналист Иван Карпов проинформировал, что казанский клуб убедил 22-летнего россиянина отказаться от трансфера в махачкалинское «Динамо», предложив более выгодные условия.

Ульви Бабаев является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2026/27 хавбек принял участие в 3 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.

10 сентября, 20:47

Состав «Акрона» пополнил Сидоренко из «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород» официально объявил о переходе полузащитника Артёма Сидоренко в «Акрон». Клубы договорились о переходе прав на 19-летнего игрока.

Артём Сидоренко выступал за нижегородцев с февраля 2026 года. Он провел за команду 6 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценил стоимость игрока в 250 тысяч евро.

10 сентября, 20:40

Московское «Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 Казимира

Защитник сборной Гаити и участник прошедшего Чемпионата Мира Жозуэ Казимир перешёл в московское «Динамо» на правах аренды из французского «Осера». Футболист арендован бело-голубыми до конца сезона-2026/27с правом последующего выкупа. Полузащитник будет выступать за «Динамо» под 77-м игровым номером

10 сентября, 19:31

«Динамо» представило чилийца Гутьерреса

Московское «Динамо» выложило ролик в стиле «Одиссеи», в котором бело-голубые подкололи соперников по РПЛ и представило новичка.

«Очень счастлив, что сделал такой шаг и перешел в «Динамо». Уже не терпится познакомиться с партнерами по команде. Надеюсь, нас ждет много побед. Здесь созданы отличные условия. Очень рад продолжить карьеру в таком клубе», — поделился эмоциями новичок команды.

Чилийский крайний полузащитник Максимилиано Гутьеррес перешел из аргентинского «Индепендьенте» в московское «Динамо». 22-летний футболист подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2030/31.

Осенью 2025-го Макси впервые сыграл за сборную Чили. Сейчас на его счету семь матчей, два мяча и одна голевая за национальную команду. По данным портала Transfermarkt, «Динамо» заплатило за Гутьерреса 6 миллионов евро.

10 сентября, 18:41

Олейников: «Очень счастлив, что смог вернуться домой»

Новичок ЦСКА Иван Олейников высказался о переходе из «Крыльев Советов» в «армейский» клуб. 9 сентября, моксовская команда официально объявила о трансфере футболиста после срыва перехода своего воспитанника в «Рубин». Полузащитник может дебютировать за «армейцев» уже в эту субботу, в матче с казанской командой.

10 сентября, 17:16

Шуманский перешел из ЦСКА в «Акрон»

Артем Шуманский перешел в «Акрон» на правах аренды. Белорусский форвард является игроком ЦСКА с 2024 года. 21-летний нападающий провел 23 матча за армейцев во всех турнирах и забил 2 гола.

10 сентября, 17:06

FootMercato: Головин не уйдет из «Монако»

Александр Головин не покинет французский клуб как минимум до зимы, сообщает FootMercato. Ранее была информация, что в трансфере полузащитника заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

По информации источника, если ничего не изменится в последний момент, 30-летний россиянин не сменит клуб в ближайшее время. Головин получил предложения, которые по условиям были сопоставимы с зарплатой, которую он получает в «Монако». В результате он решил не менять клуб.

Кроме того, свою роль сыграл успешный старт сезона — «Монако» одержал три победы в трех турах французской Лиги 1, а сам Головин забил один гол и сделал две результативные передачи во всех турнирах.

10 сентября, 16:12

«Факел» отдал Дзиова в аренду в ульяновскую «Волгу»

«Факел» объявил о переходе защитника Макса Дзиова на правах аренды в ульяновскую «Волгу». Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27, но воронежский клуб имеет право досрочно вернуть футболиста зимой. В этом сезоне 25-летний защитник ни разу не выходил на поле.

10 сентября, 15:57

«Динамо» планирует подписать футболиста сборной Гаити и «Осера»

По данным «СЭ», в последний день трансферного окна московское «Динамо» рассчитывает усилить состав Жозуэ Казимиром. 24-летний правый полузащитник провел три матча на ЧМ-2026, в начавшемся сезоне принял участие в двух встречах в Лиге 1.

«Динамо» обсуждает с французским клубом вариант аренды Казимира. Казимир выступает за французский клуб с лета 2025 года. Всего на счету вингера 1 гол в 33 матчах за «Осер».

10 сентября, 15:43

Ильзат Ахметов вернулся в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о возвращении Ильзата Ахметова. В прошедшем сезоне полузащитник играл за самарский клуб на правах аренды. Он провел 31 матч, забил два гола и сделал восемь результативных передач.

Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. До этого Ахметов также защищал цвета «Краснодара», ЦСКА и «Рубина».

10 сентября, 15:33

Новичок «Динамо» Гутьеррес назвал свои сильные качества

Новичок московского «Динамо» Максимилиано Гутьеррес поделился эмоциями от перехода.

«Я знаком с российским чемпионатом. В «Рубине» играет мой партнер по сборной Чили — Начо Сааведра. Знаю от него, что здесь очень высокая конкуренция, крепкие команды. Буду работать, чтобы быть максимально полезным «Динамо». Мои сильные качества — скорость, игра один в один и удары», — сказал Гутьеррес в интервью пресс-службе клуба.

10 сентября, 15:18

Нападающий «Крыльев» Игнатенко перебрался в «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» объявил о трансфере нападающего Владимира Игнатенко из «Крыльев Советов». 20-летний форвард подписал с нижегородцами четырехлетний контракт.

Игнатенко выступал в системе «Крыльев» с 2022 года. За основную команду он провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

10 сентября, 14:35

«Оренбург» подписал защитника Лукашова

«Оренбург» объявил о подписании Антона Лукашова. Новичок команды РПЛ взял себе 6-й игровой номер. Предыдущей командой 21-летнего белоруса была «Славия-Мозырь», за которую он в 55 матчах забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Также он сыграл в 72 матчах за «Днепр-Могилев», в которых у него тоже было 3 гола и 3 передачи.

10 сентября, 14:22

Московское «Динамо» подписало чилийца Гутьерреса

Полузащитник сборной Чили Максимилиано Гутьеррес официально стал игроком «Динамо». Переход 22-летнего чилийца анонсировали видео с отсылками к «Одиссее». Полузащитник будет выступать за команду под 28-м номером.

С февраля Гутьеррес выступал за аргентинский «Индепендьенте». Он провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. До этого вингер играл за чилийский «Уачипато». Также в его активе 2 гола в 7 матчах за сборную Чили.

10 сентября, 14:20

Хлусевич стал игроком «Ростова»

Защитник Даниил Хлусевич перешел в «Ростов». Перед этим 26-летний футболист по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком». Об этом объявил московский клуб.

10 сентября, 14:04

Кисляк назвал усилением для ЦСКА подписание Олейникова

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос о трансфере Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Олейникова рассматриваю как усиление. Хочу пожелать ему избегать травм, помогать команде и добивать всего того, что он хочет», — сказал Кисляк.

10 сентября, 13:51

В «Родине» объяснили подписание бразильца Бекао

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» решение клуба арендовать у «Фенербахче» защитника Родриго Бекао.

«Мы прощупывали почву заранее. Но если бы мы захотели взять Бекао в мае-июне, футболист бы не был ментально готов к возвращению в Россию, потому что рассматривал хорошие варианты на Западе. И «Фенербахче» не был готов доплачивать, а зарплата у футболиста большая. Зато в конце августа мы вернулись к этой теме. «Фенербахче» согласился платить две трети зарплаты игрока. «Родина» платит лишь треть. Сам футболист из тех вариантов, которые у него остались, предпочел наш. Важно, что в итоге Родриго приехал с огромным желанием и нацеленностью. Определенную роль и для нас, и для игрока сыграл опыт успешной игры Бекао за московский ЦСКА», — сказал Зинин «СЭ».

10 сентября, 13:38

Титков назвал тяжелым решение о переходе в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Николай Титков поделился эмоциями от перехода в московский клуб из «Балтики».

«Чувства только положительные. Уже хочется выйти на стадион, чтобы показать то, что я умею, выиграть, естественно, и порадовать болельщиков. Были достаточно долгие переговоры. Такое тяжелое решение тоже. Очень рад вернуться в «Локомотив» — домой. Буду стараться радовать болельщиков», — сказал Титков в интервью пресс-службе «Локомотива».

10 сентября, 13:21

Экс-защитник ЦСКА Бекао перешел в «Родину»

Бывший футболист ЦСКА Родриго Бекао перешел в «Родину» из «Фенербахче» на правах аренды. Арендное соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Бекао выступал за «Фенербахче» с июля 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник был в аренде в «Касымпаша», за который в 13 матчах не совершил результативных действий.

10 сентября, 13:11

АЕЛ арендовал нападающего «Крыльев Советов» Чинеду

Нападающий «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду перешел в АЕЛ из чемпионата Кипра на правах аренды. Арендное соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27. Нигериец выступает за «Крылья Советов» с января 2026 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.

10 сентября, 12:59

«Факел» может арендовать Веру у «Локомотива»

Лукас Вера может перейти в «Факел» из «Локомотива» на правах аренды, сообщил журналист Иван Карпов. Ранее «СЭ» сообщал, что аргентинец входит в число футболистов, с которыми клуб готов расстаться до закрытия трансферного окна.

По данным источника, железнодорожники готовы отдать 29-летнего футболиста в аренду при условии, что воронежцы будут погашать 2 миллиона заработной платы игрока, которая составляет 5,5 миллиона в месяц. Вера перешел в «Локомотив» в январе 2026 года. В текущем сезоне он принял участие в одном матче команды и не совершил результативных действий.

10 сентября, 12:47

«Зенит» отдал вратаря Дегтева в аренду в «Оренбург»

Вратарь «Зенита» Александр Дегтев на правах аренды перешел в «Оренбург». Соглашение между сторонами рассчитано на сезон-2026/27.

8 сентября 21-летний голкипер перешел в «Зенит» из «Сочи». Он подписал пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. На счету Дегтева 56 матчей за южан, в которых он пропустил 79 мячей и 13 раз отыграл на ноль.

10 сентября, 12:41

Салтыков ушел в аренду в «Крылья Советов»

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков на правах аренды перешел в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Перед уходом Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года.

В 2024 году Салтыков перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов». С того момента вингер провел за московскую команду 35 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. В этом сезоне Салтыков восемь раз выходил на поле и не отметился результативными действиями.

10 сентября, 12:38

Хлусевич может оказаться в «Ростове»

«Ростов» подпишет контракт Даниилом Хлусевичем на правах свободного агента, сообщает «РБ Спорт». Ранее «Спартак» расторг договор с 25-летним футболистом.

10 сентября, 12:30

«Локомотив» вернул Титкова из «Балтики»

Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив», сообщает пресс-служба московского клуба. 26-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29. Он будет играть под 18-м номером.

Летом 2025 года Титков перешел в «Балтику» из «Локомотива». С того момента он провел за калининградцев 59 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.

10 сентября, 12:24

«Оренбург» подписал экс-защитника «Спортинга»

«Оренбург» объявил о переходе Жоао Силвы. Португальский защитник — воспитанник «Браги». 27-летний футболист находился в статусе свободного агента после ухода из бразильского «Спорт Ресифи» в начале сентября.

Ранее Силва также выступал за молодежные команды лиссабонского «Спортинга», хорватскую «Истру 1961», бельгийский «Кортрейк» и португальскую «Тонделу».

10 сентября, 12:22

«Спартак» и Хлусевич расторгли контракт

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и Даниил Хлусевич расторгли контракт по соглашению сторон. Защитник выступал за красно-белых с зимы 2022-го. 25-летний россиянин провел за клуб 110 матчей, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач. В этом сезоне Хлусевич один раз выходил на поле в матче «Спартака» против «Оренбурга» (5:1) в FONBET Кубке России.

10 сентября, 12:10

«Локомотив»: продажи без компенсации

«Локомотив» провел одно из самых активных окон в РПЛ — преимущественно в роли продавца. Команду покинули Алексей Батраков («Галатасарай», 25 млн евро), Дмитрий Воробьев («Краснодар», 7,3 млн евро) и Артем Карпукас («Зенит», 5,5 млн евро). Общая сумма продаж — около 37,5 млн евро. При этом после семи туров клуб занимает 13-е место с шестью очками.

Из приобретений — аренда Андрея Мостового у «Зенита» и переход Николая Титкова из «Балтики». Сделка по Ивану Олейникову сорвалась из-за разногласий по финансовым условиям — полузащитник ушел в ЦСКА. До дедлайна клуб также готов расстаться еще с пятью игроками, включая Кристиана Рамиреса и Лукаса Веру.

Ключевая нерешенная задача — нападающий. Конкретных подвижек по этой позиции до закрытия окна не зафиксировано.

10 сентября, 12:00

«Краснодар»: поиск вингера

«Краснодар» в последний день окна пытается подписать флангового нападающего. За прошедшую неделю клуб запрашивал условия по Хорхе Карраскалю и Желсону Мартиншу, но оба варианта отпали из-за высокой стоимости трансфера.

В клубе рассчитывают согласовать одну из кандидатур до дедлайна, но сами оценивают вероятность как минимальную.

10 сентября, 11:50

ЦСКА: поиск форварда и риск потери Мусаева

ЦСКА в течение всего летнего окна ищет нападающего. Ближе всего к переходу был Симон Банза из «Аль-Джазиры» — клубы договорились об условиях, для игрока забронировали билеты и медосмотр, но в последний момент бразилец отказался ехать в Россию.

Параллельно возникла новая проблема: мексиканский «Тигрес» готов предложить около 11 миллионов евро за Тамерлана Мусаева, и сам игрок не против переезда. Если сделка состоится, ЦСКА может потерять и нового форварда, и имеющегося.

По информации источников, у клуба есть еще один кандидат на позицию нападающего, которого постараются оформить в последний день окна.

10 сентября, 11:40

Головин: интерес со стороны «Спартака» и «Зенита»

Александр Головин остается главной интригой трансферного окна. «Зенит» интересовался полузащитником еще в августе. В последние дни к переговорам подключился «Спартак» — клуб, который сам Головин ранее называл «табу» для себя.

По данным «Чемпионата», московский клуб предложил «Монако» 19 миллионов евро за трансфер и до 20 миллионов евро на зарплату — итого до 39 миллионов. Однако и французская, и российская пресса сходятся в том, что ни клуб, ни игрок не настроены на переход. Головин планирует остаться в «Монако» как минимум до зимнего окна.

Шансы на сделку оцениваются как минимальные.

10 сентября, 11:30

Сегодня, 10 сентября, в 23:59 мск закрывается летнее трансферное окно в РПЛ. Российские клубы получили дополнительные дни по сравнению с топ-лигами Европы, где дедлайн прошел еще 1 сентября (Англия, Испания, Италия) и 31 августа (Германия). Это означает, что до сегодняшнего вечера РПЛ оставалась единственным открытым окном в Европе, куда еще можно было продать игрока за деньги.

После официального закрытия окна клубы РПЛ сохраняют право подписывать свободных агентов — игроков без действующего контракта.

Обычно последний день окна в российском футболе не приносит громких переходов. Но в этом году есть как минимум три сюжета, за которыми стоит следить.

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

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