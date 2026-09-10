Брейдо: «Сегодня трансферных новостей у ЦСКА не будет»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что болельщикам команды не стоит ждать трансферных новостей в заключительный день трансферного окна в России. Однако он не исключил появление новичков в дозаявочный период.

Специальный дозаявочный период продлится 14 дней после закрытия трансферного окна в четверг, 10 сентября.

«Так как сегодня заключительный день трансферного окна в России, исходя из уважения к болельщикам и во избежание постоянного обновления страниц в поисках новостей, посчитал важным сказать, что сегодня трансферных новостей не будет. Мы знаем, что впереди будет специальный дозаявочный период для свободных агентов. Это не анонс, а лишь желание избавить болельщиков от дополнительных ожиданий сегодняшним вечером», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

ЦСКА набрал 15 очков в семи турах чемпионата России-2026/27 и занимает второе место в турнирной таблице.