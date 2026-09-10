Тюкавин о дисквалификации на один матч РПЛ: «Ошибку допустил — буду учиться»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам после решения КДК РФС о его дисквалификации на два матча чемпионата России, один из которых — условно.

КДК наказал 24-летнего форварда за агрессивное поведение в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1), который прошел 6 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. На 72-й минуте судья Кирилл Левников удалил Тюкавина за отмашку по лицу защитнику красно-белых Александеру Джику. Футболист получил первую красную карточку за карьеру в чемпионате России.

«Сегодня было заседание КДК по моему удалению в дерби. Дали один матч дисквалификации. Умысла нанести травму не было, но ошибку допустил — буду учиться. Спасибо парням, что вытащили матч вдесятером, и нашим болельщикам за поддержку! С «Оренбургом» не сыграю, а уже в Ростове постараюсь помочь команде», — написал Тюкавин в своем Telegram-канале.

«Динамо» дома сыграет с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ 12 сентября. С «Ростовом» бело-голубые встретятся на выезде 17 сентября.