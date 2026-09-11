Форвард «Войводины» Видосавлевич присоединился к «Акрону» на правах аренды

«Акрон» достиг договоренности о переходе на правах аренды нападающего «Войводины» Милутина Видосавлевича, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27, при этом «Акрон» сохраняет за собой право выкупа игрока.

Видосавлевич является воспитанником сербского клуба «Чукарички». Он выступал на правах аренды за «Леванте» и «Раднички», после чего перешел в «Войводину». На профессиональном уровне на счету 25-летнего форварда 195 матчей во всех турнирах, в которых он забил 44 мяча и сделал 16 результативных передач.