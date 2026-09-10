Источник: «Спартак» и «Ахмат» договорились о трансфере нападающего Самородова

«Спартак» согласовал с «Ахматом» основные детали сделки по трансферу форварда Максима Самородова, сообщил «Чемпионат».

По данным источника, 24-летний футболист перейдет в «Спартак» сегодня, 10 сентября, до конца дня. Сумма сделки составит 650 миллионов рублей.

Самородов выступает за «Ахмат» с лета 2024 года. Его контракт с грозненцами рассчитан до лета 2028-го. В сезоне-2026/27 вингер принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

«Спартак» с 13 очками занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (7 очков) находится на 11-м месте.