«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026, полузащитника «Осера» Казимира

Московское «Динамо» объявило об аренде полузащитника «Осера» Жозуэ Казимира.

24-летний футболист арендован бело-голубыми у французского клуба до конца сезона-2026/27 с правом последующего выкупа. Полузащитник будет выступать за «Динамо» под 77-м игровым номером.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» планирует подписать Казимира. В четверг бело-голубые анонсировали подписание вингера роликом с Александром Мостовым и Александром Бубновым.

Казимир выступал за «Осер» с лета 2025 года и забил за команду 1 гол в 33 матчах во всех турнирах. Он провел три матча на чемпионате мира-2026 за сборную Гаити.