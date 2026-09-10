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Семак: «На результат матча с ЦСКА более чем сильно повлияли действия арбитров»

Судейство

Семак: «На результат матча с ЦСКА более чем сильно повлияли действия арбитров»

Павел Лопатко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2).

«Безусловно, судейство внесло свои коррективы в игру: и первым пенальти в наши ворота, когда была рука Абдулкадырова, а ВАР этот момент не показал главному арбитру, и локтем в эпизоде с Мантуаном, и неназначенным пенальти. Эти три момента для меня и для любого неангажированного любителя футбола — очень простые. На результат матча более чем сильно повлияли действия арбитров», — сказал Семак на пресс-конференции.

Главным арбитром матча был Андрей Прокопов, ВАР — Павел Шадыханов, ассистент ВАР — Роман Сафьян.

На 45+8-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти, после того как в штрафной питерцев защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров упал в ходе борьбы с нападающим соперников Александром Соболевым. 11-метровый реализовал Иван Обляков. Этот эпизод разбирался со вмешательством ВАР.

В концовке встречи при счете 1:1 защитник ЦСКА Матеус Рейс в борьбе с Дугласом Сантосом попал локтем по лицу Соболева, но Прокопов не зафиксировал нарушения. ВАР также не вмешался.

«Зенит» (12 очков после 7 матчей) занимает 5-е место в таблице чемпионата России.

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Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
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П
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 6 1 1
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Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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 2 1 0
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