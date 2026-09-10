Семак: «На результат матча с ЦСКА более чем сильно повлияли действия арбитров»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2).

«Безусловно, судейство внесло свои коррективы в игру: и первым пенальти в наши ворота, когда была рука Абдулкадырова, а ВАР этот момент не показал главному арбитру, и локтем в эпизоде с Мантуаном, и неназначенным пенальти. Эти три момента для меня и для любого неангажированного любителя футбола — очень простые. На результат матча более чем сильно повлияли действия арбитров», — сказал Семак на пресс-конференции.

Главным арбитром матча был Андрей Прокопов, ВАР — Павел Шадыханов, ассистент ВАР — Роман Сафьян.

На 45+8-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти, после того как в штрафной питерцев защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров упал в ходе борьбы с нападающим соперников Александром Соболевым. 11-метровый реализовал Иван Обляков. Этот эпизод разбирался со вмешательством ВАР.

В концовке встречи при счете 1:1 защитник ЦСКА Матеус Рейс в борьбе с Дугласом Сантосом попал локтем по лицу Соболева, но Прокопов не зафиксировал нарушения. ВАР также не вмешался.

«Зенит» (12 очков после 7 матчей) занимает 5-е место в таблице чемпионата России.