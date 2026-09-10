Грушевский: «ЦСКА провел хорошую трансферную кампанию. Но есть вопросы по оперативности сделок»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» мнением о работе армейцев в летнее трансферное окно.

Команду пополнили вратарь Максим Бориско из «Балтики», защитник Мохамед Аззи из «Динамо» Махачкала и полузащитник Иван Олейников из «Крыльев Советов».

«ЦСКА провел хорошую трансферную кампанию, были приобретены игроки в те линии, которые было необходимо усилить. Но есть вопросы по оперативности данных сделок. Например, Бориско сыграл за «Балтику» в первом туре против ЦСКА и только потом перешел к нам. Аззи и Олейников приехали только к концу трансферного окна. Это хорошие игроки, способные помочь ЦСКА и принести пользу. Но хотелось бы, чтобы усиление было до начала сезона и в первых турах. В этом направлении спортивному блоку клуба нужно улучшить свою работу», — сказал Грушевский «СЭ».

ЦСКА после седьмого тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.