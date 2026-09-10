Ильзат Ахметов вернулся в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о возвращении полузащитника Ильзата Ахметова.

В прошедшем сезоне Ахметов играл за самарский клуб на правах аренды. Он провел 31 матч, забил два гола и сделал восемь результативных передач.

Летом у 28-летнего полузащитника истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2024 года. До этого Ахметов также защищал цвета «Краснодара», ЦСКА и «Рубина».

После 7 туров «Крылья» с 7 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.