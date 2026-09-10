Полузащитник «Зенита» Иванов перешел в «Рубин»

Полузащитник Матвей Иванов перешел в «Рубин» из «Зенита», сообщила пресс-служба казанского клуба.

С 19-летним футболистом подписано соглашение до лета 2030 года. Игрок будет выступать в «Рубине» под 89-м номером.

Иванов является воспитанником академии «Зенита». В прошлом сезоне он выступал за «Зенит-2», забил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 25 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

«Рубин» с 10 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (12 очков) находится на 5-м месте.