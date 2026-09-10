Сидоренко перешел из «Нижнего Новгорода» в «Акрон»

«Нижний Новгород» объявил, что полузащитник команды Артем Сидоренко продолжит карьеру в «Акроне». Клубы договорились о переходе прав на 19-летнего игрока.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Акрон» сделал предложение нижегородцам по полузащитнику.

Сидоренко выступал за «Нижний Новгород» с февраля 2026 года. Он провел за команду 6 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

«Акрон» набрал 4 очка за 7 матчей и располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.