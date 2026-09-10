«Рубин» потроллил Олейникова в презентационном ролике Иванова: «Поступил не по-пацански»

«Рубин» опубликовал презентационный ролик, посвященный переходу полузащитника Матвея Иванова. 19-летний футболист заключил с казанцами контракт до 2030 года.

В начале видео в шкаф к майке Алексея Сутормина повесили футболку Ивана Олейникова, сопроводив кадры цитатой из сериала «Слово пацана»: «Кирилл у нас поступил не по-пацански, поэтому мы его отшиваем как чушпана». После закрытия дверцы шкафа на ней появляется надпись «Потрачено», а затем в кадре показывают майку Иванова.

6 сентября «Рубин» сообщил, что 28-летний Олейников прибыл в расположение команды, в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт. Однако 9 сентября ЦСКА объявил о переходе Олейникова из «Крыльев Советов». Агент футболиста Роберт Тунян позже пояснил, что «Рубин» выставил приезд игрока в соцсети без согласования, тогда как сам Олейников еще находился в раздумьях.