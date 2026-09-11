В РПЛ закрылось летнее трансферное окно

В ночь с 10 на 11 сентября (в 00:00 по московскому времени) для клубов РПЛ закрылся первый регистрационный период сезона-2026/27. Дозаявка футболистов для участия в чемпионате страны длилась с 19 июня.

После закрытия трансферного окна клубы РПЛ могут подписывать только свободных агентов. Специальный дозаявочный период для свободных агентов продлится 14 дней.

Второй регистрационный период в России откроется 22 января и завершится 18 февраля.