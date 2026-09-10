Полузащитник «Динамо» Бабаев проходит медосмотр для завершения перехода в «Рубин»

По информации «СЭ», полузащитник московского «Динамо» Ульви Бабаев проходит медосмотр для завершения перехода в «Рубин».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что казанский клуб убедил 22-летнего россиянина отказаться от трансфера в махачкалинское «Динамо», предложив более выгодные условия. По данным «СЭ», на футболиста также претендовали «Оренбург», «Крылья Советов» и другие российские клубы.

Бабаев — воспитанник московского «Динамо». В сезоне-2026/27 хавбек принял участие в 3 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.