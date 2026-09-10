«Краснодар» теряет звезд, но уверенно лидирует. Все из-за решений Мусаева
«Краснодар» выдал лучший старт в своей истории — 19 очков после семи туров и заслуженное лидерство в таблице РПЛ. За эти полтора месяца «быки» боролись не только с соперниками, но и с кадровыми потерями (Сперцян, Са, Гонсалес и Диего Коста ушли, Кривцов травмирован), вытаскивали матчи в сложных ситуациях и попутно интегрировали новичков в состав. Едва ли им удалось бы добиться такого результата без грамотных решений Мурада Мусаева. Так что же придумал этот «нефутбольный», по мнению Александра Мостового, человек?
Вариативность — ключ к трудным матчам
Краснодарцы все еще остаются командой, которая предпочитает контролировать мяч. Однако комбинационная игра больше не самоцель из разряда «11 воспитанников на поле» и «красивый футбол сугубо ради зрелища». Главные преследователи «быков» — «Спартак», «Зенит» и «Динамо» — владеют мячом чаще, а по среднему количеству точных передач южан обогнал еще и ЦСКА. Это говорит о том, что «Краснодар» чаще адаптируется под соперника и в зависимости от ситуации действует по разным сценариям.
Коллектив Мусаева хорош в тотальном контроле, как в матче с игравшим с 18-й минуты в меньшинстве «Рубином». Однако во встрече со «Спартаком» краснодарцы сознательно отдали инициативу и нанесли красно-белым первое поражение в сезоне.
Против уступающих в классе «Факела» и «Ростова» тренерский штаб подготовил гибридный план. Важно — «быки» могли играть полностью от себя, но предпочли нейтрализовать опасных при быстром переходе соперников. Поэтому выбрали более осторожную модель, владели мячом меньше, чем обычно против команд из второй восьмерки, и свели к минимуму голевые моменты у своих ворот.
При этом у Мусаева периодически возникают сложности с перестановками. Замена защитников против воронежцев привела к двум голам в концовке, а на первую потерю очков с «Крыльями» тренер отреагировал так: «Наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому». Тем не менее вариативность и умение адаптироваться под конкретного оппонента — визитная карточка Мусаева в РПЛ-2026/27.
«Краснодар» бьет в слабые места соперников
Самый показательный пример — поединок третьего тура со «Спартаком». Пропустив в начале, краснодарцы отыгрались всего за 8 минут. Оба гола пришли из зоны Жедсона, вышедшего на непрофильной позиции справа в обороне. В случае с мячом Оласы красно-белые провалились на фланге португальца, а удар Батчи стал следствием несогласованных действий защитников. Фернандеш не успел в обоих эпизодах и не накрыл бьющих. После матча Мусаев подтвердил догадки журналистов о плане на игру: «Мы хотели так играть. Жедсон иногда проваливается на такой позиции».
Фланговый маневр прошел и во встрече с «Ахматом». Грозненцы много атакуют через края и используют сильные стороны своих лидеров. Краснодарцы не дали оппоненту пространства, там, где он наиболее опасен, и сами определяли, где должен находиться мяч. В итоге ноль ударов в створ и практически не вступающий в игру Агкацев.
«Факел» оборонялся в пять защитников, но даже столь насыщенная линия не помогла воронежцам. Мусаев увеличил роль постоянно подключающихся к атаке фланговых защитников, грамотно использовал ширину и сделал ставку на врывания за спину полузащитников.
Отдельно стоит отметить стандарты. «Арсенал» прошлого сезона показал, как действенно это оружие в АПЛ. В нынешнем чемпионате России амбассадором штрафных и угловых стал Жубал, забивший уже три мяча именно в таких ситуациях.
Мусаев умеет менять лидеров
Был ли «Краснодар» слишком зависим от Эдуарда Сперцяна? 16 голевых передач и звание лучшего ассистента прошлого сезона намекают, что да. Однако полузащитник уже не в клубе, а краснодарцы на вершине таблицы. Мусаев не стал придумывать велосипед и доверился внутренним резервам. Благодаря новой роли Никиты Кривцова удалось добыть несколько важных побед.
К сожалению, Кривцов надолго выбыл из-за травмы. Команда лишилась главного организатора атак первых туров, а перед тренером встал непредвиденный тактический ребус. Без Никиты «быки» сыграли уже три матча чемпионата, Мусаев пробовал разные решения и не сильно просел в результатах. Сначала на позицию под нападающими делегировали Уткина. Первый блин вышел комом — Даниила заменили уже после первых 45 минут.
Тогда больше креативных функций получили вингеры Боселли и Кристиан, а на следующую встречу Хуана в старте заменил Батчи. С возвращением пропустившего начало сезона Кордобы у «Краснодара» стало меньше головной боли с центрфорвардом. Это позволило передвинуть Воробьева чуть ниже и добавить плотности на освободившееся место Кривцова.
В общем, «быки» ищут варианты самыми разными способами, меняют не только персоналии по позициям, но и вектор атак в целом. На дистанции такой подход может и не сработать, но пока Мусаеву удается лавировать между кадровыми проблемами и статусом фаворита почти в каждом матче. Поочередно потеряв сразу двух плеймейкеров, вскрывать глубоко обороняющихся соперников заметно сложнее, но тренерский штаб показывает, что работает (и весьма удачно) в этом направлении.
«Краснодар» стал более прагматичным
Вплоть до прошлого тура краснодарцы выиграли три матча подряд со счетом 1:0. Более чем прагматично. Этой черты «быкам» не хватало на большей части истории команды. Коллектив Мусаева не стесняется действовать по обстоятельствам и при надобности глубже опускаться на свою половину поля. Благо краснодарцы умеют быстро переходить в нападение как через короткие, так и через длинные передачи. Южане в топ-5 лиги по количеству и точности длинных пасов, что существенно облегчает жизнь при сценарии, когда ты ведешь в счете.
Нельзя не отметить и оборону. По итогам семи туров «Краснодар» пропустил меньше всех — такого не было ни в прошлом, ни даже в чемпионском сезоне. Четверка защитников Вахания — Тормена — Жубал — Оласа появилась в старте во всех играх чемпионата. Илья с ходу вписался в состав, надежно отрабатывая сзади и вместе с Оласой подключаясь вперед.
Среди всех голкиперов, отыгравших семь матчей чемпионата, у Агкацева наименьшее количество сейвов. Однако «быки» пропустили на два гола меньше ожидаемого (xGA), Станислав отбил дежурный для себя пенальти, а оборона просто не позволяет соперникам создавать много моментов. Когда это не получается, в дело вступает проводящий очередной хороший сезон вратарь.
***
Безусловно, нужно отдать должное футболистам «Краснодара», которые выдали отличный старт и взяли практически максимум возможных очков. Но прямо сейчас «быки» выглядят самой управляемой и адаптируемой командой РПЛ. В зависимости от ситуации они меняют подход, результативно находят слабые места соперников и умеют играть на результат. За кулисами таких результатов видится тренерский почерк пробующего новые варианты, точечно меняющего игроков, признающего не только удачи, но и недочеты специалиста. Именно поэтому лидерство «Краснодара» — не стечение обстоятельств, а итог тактических поисков Мусаева.
Иван Бровар
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0