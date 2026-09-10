«Краснодар» теряет звезд, но уверенно лидирует. Все из-за решений Мусаева

Разбор ключевых ходов.

«Краснодар» выдал лучший старт в своей истории — 19 очков после семи туров и заслуженное лидерство в таблице РПЛ. За эти полтора месяца «быки» боролись не только с соперниками, но и с кадровыми потерями (Сперцян, Са, Гонсалес и Диего Коста ушли, Кривцов травмирован), вытаскивали матчи в сложных ситуациях и попутно интегрировали новичков в состав. Едва ли им удалось бы добиться такого результата без грамотных решений Мурада Мусаева. Так что же придумал этот «нефутбольный», по мнению Александра Мостового, человек?

Вариативность — ключ к трудным матчам

Краснодарцы все еще остаются командой, которая предпочитает контролировать мяч. Однако комбинационная игра больше не самоцель из разряда «11 воспитанников на поле» и «красивый футбол сугубо ради зрелища». Главные преследователи «быков» — «Спартак», «Зенит» и «Динамо» — владеют мячом чаще, а по среднему количеству точных передач южан обогнал еще и ЦСКА. Это говорит о том, что «Краснодар» чаще адаптируется под соперника и в зависимости от ситуации действует по разным сценариям.

Коллектив Мусаева хорош в тотальном контроле, как в матче с игравшим с 18-й минуты в меньшинстве «Рубином». Однако во встрече со «Спартаком» краснодарцы сознательно отдали инициативу и нанесли красно-белым первое поражение в сезоне.

Против уступающих в классе «Факела» и «Ростова» тренерский штаб подготовил гибридный план. Важно — «быки» могли играть полностью от себя, но предпочли нейтрализовать опасных при быстром переходе соперников. Поэтому выбрали более осторожную модель, владели мячом меньше, чем обычно против команд из второй восьмерки, и свели к минимуму голевые моменты у своих ворот.

При этом у Мусаева периодически возникают сложности с перестановками. Замена защитников против воронежцев привела к двум голам в концовке, а на первую потерю очков с «Крыльями» тренер отреагировал так: «Наверное, там была ошибка. Нужно было выпустить другого футболиста и сыграть немножко по-другому». Тем не менее вариативность и умение адаптироваться под конкретного оппонента — визитная карточка Мусаева в РПЛ-2026/27.

Джон Кордоба и Жубал. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» бьет в слабые места соперников

Самый показательный пример — поединок третьего тура со «Спартаком». Пропустив в начале, краснодарцы отыгрались всего за 8 минут. Оба гола пришли из зоны Жедсона, вышедшего на непрофильной позиции справа в обороне. В случае с мячом Оласы красно-белые провалились на фланге португальца, а удар Батчи стал следствием несогласованных действий защитников. Фернандеш не успел в обоих эпизодах и не накрыл бьющих. После матча Мусаев подтвердил догадки журналистов о плане на игру: «Мы хотели так играть. Жедсон иногда проваливается на такой позиции».

Фланговый маневр прошел и во встрече с «Ахматом». Грозненцы много атакуют через края и используют сильные стороны своих лидеров. Краснодарцы не дали оппоненту пространства, там, где он наиболее опасен, и сами определяли, где должен находиться мяч. В итоге ноль ударов в створ и практически не вступающий в игру Агкацев.

«Факел» оборонялся в пять защитников, но даже столь насыщенная линия не помогла воронежцам. Мусаев увеличил роль постоянно подключающихся к атаке фланговых защитников, грамотно использовал ширину и сделал ставку на врывания за спину полузащитников.

Отдельно стоит отметить стандарты. «Арсенал» прошлого сезона показал, как действенно это оружие в АПЛ. В нынешнем чемпионате России амбассадором штрафных и угловых стал Жубал, забивший уже три мяча именно в таких ситуациях.

Хуан Боселли. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мусаев умеет менять лидеров

Был ли «Краснодар» слишком зависим от Эдуарда Сперцяна? 16 голевых передач и звание лучшего ассистента прошлого сезона намекают, что да. Однако полузащитник уже не в клубе, а краснодарцы на вершине таблицы. Мусаев не стал придумывать велосипед и доверился внутренним резервам. Благодаря новой роли Никиты Кривцова удалось добыть несколько важных побед.

К сожалению, Кривцов надолго выбыл из-за травмы. Команда лишилась главного организатора атак первых туров, а перед тренером встал непредвиденный тактический ребус. Без Никиты «быки» сыграли уже три матча чемпионата, Мусаев пробовал разные решения и не сильно просел в результатах. Сначала на позицию под нападающими делегировали Уткина. Первый блин вышел комом — Даниила заменили уже после первых 45 минут.

Тогда больше креативных функций получили вингеры Боселли и Кристиан, а на следующую встречу Хуана в старте заменил Батчи. С возвращением пропустившего начало сезона Кордобы у «Краснодара» стало меньше головной боли с центрфорвардом. Это позволило передвинуть Воробьева чуть ниже и добавить плотности на освободившееся место Кривцова.

В общем, «быки» ищут варианты самыми разными способами, меняют не только персоналии по позициям, но и вектор атак в целом. На дистанции такой подход может и не сработать, но пока Мусаеву удается лавировать между кадровыми проблемами и статусом фаворита почти в каждом матче. Поочередно потеряв сразу двух плеймейкеров, вскрывать глубоко обороняющихся соперников заметно сложнее, но тренерский штаб показывает, что работает (и весьма удачно) в этом направлении.

Илья Вахания. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» стал более прагматичным

Вплоть до прошлого тура краснодарцы выиграли три матча подряд со счетом 1:0. Более чем прагматично. Этой черты «быкам» не хватало на большей части истории команды. Коллектив Мусаева не стесняется действовать по обстоятельствам и при надобности глубже опускаться на свою половину поля. Благо краснодарцы умеют быстро переходить в нападение как через короткие, так и через длинные передачи. Южане в топ-5 лиги по количеству и точности длинных пасов, что существенно облегчает жизнь при сценарии, когда ты ведешь в счете.

Нельзя не отметить и оборону. По итогам семи туров «Краснодар» пропустил меньше всех — такого не было ни в прошлом, ни даже в чемпионском сезоне. Четверка защитников Вахания — Тормена — Жубал — Оласа появилась в старте во всех играх чемпионата. Илья с ходу вписался в состав, надежно отрабатывая сзади и вместе с Оласой подключаясь вперед.

Среди всех голкиперов, отыгравших семь матчей чемпионата, у Агкацева наименьшее количество сейвов. Однако «быки» пропустили на два гола меньше ожидаемого (xGA), Станислав отбил дежурный для себя пенальти, а оборона просто не позволяет соперникам создавать много моментов. Когда это не получается, в дело вступает проводящий очередной хороший сезон вратарь.

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Безусловно, нужно отдать должное футболистам «Краснодара», которые выдали отличный старт и взяли практически максимум возможных очков. Но прямо сейчас «быки» выглядят самой управляемой и адаптируемой командой РПЛ. В зависимости от ситуации они меняют подход, результативно находят слабые места соперников и умеют играть на результат. За кулисами таких результатов видится тренерский почерк пробующего новые варианты, точечно меняющего игроков, признающего не только удачи, но и недочеты специалиста. Именно поэтому лидерство «Краснодара» — не стечение обстоятельств, а итог тактических поисков Мусаева.

Иван Бровар