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Нападающий Уридия покинул «Факел»

Сергей Филин

Форвард Мераби Уридия покинул «Факел», сообщила пресс-служба воронежского клуба.

«Факел» и 33-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Игрок продолжит карьеру в одном из клубов Футбольной национальной лиги. Мераби, спасибо за вклад в решение задачи — возвращение клуба в РПЛ. Желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Факела».

Нападающий выступал за «Факел» с 2025 года. Он принял участие в 36 играх команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

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«Факел» с двумя очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре чемпионата России воронежцы сыграют с «Балтикой». Матч состоится 12 сентября.

Источник: ФК «Факел»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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