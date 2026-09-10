Нападающий Уридия покинул «Факел»

Форвард Мераби Уридия покинул «Факел», сообщила пресс-служба воронежского клуба.

«Факел» и 33-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Игрок продолжит карьеру в одном из клубов Футбольной национальной лиги. Мераби, спасибо за вклад в решение задачи — возвращение клуба в РПЛ. Желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Факела».

Нападающий выступал за «Факел» с 2025 года. Он принял участие в 36 играх команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

«Факел» с двумя очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре чемпионата России воронежцы сыграют с «Балтикой». Матч состоится 12 сентября.