«Динамо» анонсировало подписание вингера роликом с Мостовым и Бубновым

«Динамо» в шуточной форме показало, как проходил «кастинг» нового футболиста бело-голубых.

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видеоролик, в котором снялись бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов, экс-игрок сборной России Александр Мостовой и футболист 2Drots и сборной России по медиафутболу Ромео Нту по прозвищу Мбаппе.

«А кто в итоге стал новым вингером «Динамо» — узнаете уже совсем скоро», — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» планирует подписать игрока «Осера» и сборной Гаити Жозуэ Казимира.

10 сентября бело-голубые уже представили одного новичка — они объявили о подписании 22-летнего полузащитника сборной Чили Максимилиано Гутьерреса.