Точилин о дисквалификации Тюкавина: «Кому-то было нужно, чтобы «Динамо» осталось без основного нападающего»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился с «СЭ» мнением о дисквалификации нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

КДК наказал 24-летнего форварда на два матча чемпионата России, один из которых — условно, за агрессивное поведение в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1), который прошел 6 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. На 72-й минуте судья Кирилл Левников удалил Тюкавина за отмашку по лицу защитнику красно-белых Александеру Джику. Футболист получил первую красную карточку за карьеру в чемпионате России.

— Для меня удаление Константина никак не напрашивалось. Да, была отмашка, но она была не акцентирована и пришлась не в лицо, а в плечо. Честно говоря, никак на красную карточку этот момент не тянул. Для меня крайне удивительно, что комиссия толком не стала разбираться, а просто вынесла решение и лишила команду основополагающего нападающего. Много вопросов вызывает то, как принимаются эти решения. Была надежда, что комиссия разберется, но, видимо, кому-то было нужно, чтобы «Динамо» осталось без основного форварда, — сказал Точилин «СЭ».

«Динамо» дома сыграет с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ 12 сентября. С «Ростовом» бело-голубые встретятся на выезде 17 сентября.