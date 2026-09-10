«Спартак» и Хлусевич расторгли контракт

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и защитник Даниил Хлусевич расторгли контракт по соглашению сторон.

Хлусевич выступает за «Спартак» с зимы 2022 года. 25-летний россиянин провел за клуб 110 матчей, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Хлусевич один раз выходил на поле в матче «Спартака» против «Оренбурга» (5:1) в FONBET Кубке России.

После 7 туров «Спартак» с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.