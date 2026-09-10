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Спартак расторг контракт с Даниилом Хлусевичем

«Спартак» и Хлусевич расторгли контракт

Константин Белов
Корреспондент
Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и защитник Даниил Хлусевич расторгли контракт по соглашению сторон.

Хлусевич выступает за «Спартак» с зимы 2022 года. 25-летний россиянин провел за клуб 110 матчей, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Хлусевич один раз выходил на поле в матче «Спартака» против «Оренбурга» (5:1) в FONBET Кубке России.

После 7 туров «Спартак» с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.«Зенит» отпустил Мостового, «Локо» продал Батракова и Карпукаса, «Спартак» купил Даку. Таблица переходов РПЛ

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Даниил Хлусевич
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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