Защитник «Нанта» Мачадо перешел в «Родину»

Защитник «Нанта» Дейвер Мачадо стал игроком «Родины».

Московский клуб заявил 33-летнего колумбийца в РПЛ под 20-м номером, о чем свидетельствует информация на сайте лиги.

В прошлом сезоне Мачадо выступал за «Нант» и принял участие в 19 матчах, в которых не отметился забитыми голами. Ранее он играл за «Тулузу», «Ланс» и другие клубы.

Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 1,8 миллиона евро.

«Родина» с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 11 сентября москвичи сыграют с «Крыльями Советов» в 8-м туре чемпионата России.