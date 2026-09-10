Грушевский о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА: «Мне понравилась работа арбитра. Он держал высокий уровень»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» мнением о судействе в матче 7-го тура РПЛ между армейцами и «Зенитом» (2:1).

«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам игры с ЦСКА. Петербуржцы попросили рассмотреть пенальти, назначенный в их ворота в концовке второго тайма после фола нападающего Александра Соболева, а также неназначенный пенальти в ворота армейцев в концовке матча при счете 1:1.

«Понимаю чувства проигравшей команды. Болельщики «Зенита» считают победу ЦСКА не закономерной по игре. Но если разбирать матч на отрезки, то сначала «Зенит» владел инициативой, создавал моменты. А потом ЦСКА собрался и перехватил инициативу. В конце армейцы точно были сильнее — сколько было создано голевых моментов перед вторым мячом!

Мне кажется, что после окончания игры началась информационная атака на судейство. Во-первых, стали сравнивать момент с пенальти, когда Соболев ударил локтем Абдулкадырова и момент с борьбой Рейса и Соболева в штрафной ЦСКА в конце встречи. Они чем-то похожи, но не стоит давать между ними знак вопроса, отличия имеются. В моменте с пенальти в ворота «Зенита» Абдулкадыров владел мячом, а Соболев ему въехал локтем по лицу. А в конце матча между Рейсом, Соболевым и Сантосом была борьба в штрафной ЦСКА, но никто не владел мячом. Он пролетел мимо них», — сказал Грушевский «СЭ».

Грушевский также ответил на вопрос о возможной игре рукой защитника Джамалутдина Абдулкадырова в эпизоде перед назначенным пенальти в ворота «Зенита» в конце первого тайма.

«Потом увидел новость, что Абдулкадыров перед назначенным пенальти сыграл рукой. Но сколько ни смотрел повторов, причем не очень хорошего качества, не увидел четкой игры рукой. Считаю, что ее придумали. Кажется, что Джамал коснулся мяча животом или корпусом. Немного удивляет, что спустя несколько дней после окончания встречи увидели этот момент и стали его обсуждать. Поэтому считаю это информационной атакой на судейскую бригаду матча «Зенит» — ЦСКА. Мне вообще понравилась работа Андрея Прокопова. Он держал высокий уровень судейства. Разобрался в сложном эпизоде в самом начале матча, когда Сергей Семак повздорил с Виктором», — добавил Грушевский.

ЦСКА после седьмого тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.