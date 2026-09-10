Нападающий «Динамо» Бабаев перешел в «Рубин» на правах аренды
Вингер Ульви Бабаев перешел в «Рубин» из «Динамо» на правах аренды, сообщила пресс-служба казанского клуба.
Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа. В «Рубине» нападающий будет выступать под 7-м номером.
Бабаев — воспитанник академии «Динамо» имени Льва Яшина. Он сыграл 26 матчей за основную команду бело-голубых и забил 5 голов.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.
«Динамо» с 13 очками занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (10 очков) находится на 8 месте.
Источник: ФК «Рубин»
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|15
|
3
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|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
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|4
|1
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|13
|
5
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|7
|4
|0
|3
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|12
|
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|2
|4
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|10-9
|10
|
9
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|1
|5
|1
|7-9
|8
|
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|2
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|4
|2
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|
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|4
|2
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|7
|
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|3
|3
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|6
|
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|7
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|1
|5
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|4
|
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|0
|4
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|4
|
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|Факел
|7
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
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|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|6
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|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
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Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
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|1
|0
|
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