Нападающий «Динамо» Бабаев перешел в «Рубин» на правах аренды

Вингер Ульви Бабаев перешел в «Рубин» из «Динамо» на правах аренды, сообщила пресс-служба казанского клуба.

Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа. В «Рубине» нападающий будет выступать под 7-м номером.

Бабаев — воспитанник академии «Динамо» имени Льва Яшина. Он сыграл 26 матчей за основную команду бело-голубых и забил 5 голов.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.

«Динамо» с 13 очками занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (10 очков) находится на 8 месте.