Валерий Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча против «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2) Алексея Матюнина.

В моменте со вторым голом «Зенита» игроки питерцев быстро разыграли штрафной, хотя должны были сделать это по свистку, так как судья показал игроку «Ростова» желтую карточку.

«Начало игры — надо свистеть. Конец игры — надо свистеть. Игрок получил желтую карточку — надо свистеть. Это очевидно. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом.

Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Судья Матюнин допустил методическую ошибку в матче «Зенит» — «Ростов». Возможна ли переигровка?