Валерий Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча против «Зенита»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2) Алексея Матюнина.
В моменте со вторым голом «Зенита» игроки питерцев быстро разыграли штрафной, хотя должны были сделать это по свистку, так как судья показал игроку «Ростова» желтую карточку.
«Начало игры — надо свистеть. Конец игры — надо свистеть. Игрок получил желтую карточку — надо свистеть. Это очевидно. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом.
Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
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