Агент Олейникова объяснил, почему игрок не перешел в «Рубин»

Агент новичка ЦСКА Ивана Олейникова Роберт Тунян рассказал, почему полузащитник в итоге оказался в армейской команде, хотя ранее побывал в расположении «Рубина» и позировал с футболкой казанцев.

9 сентября ЦСКА объявил о трансфере 28-летнего футболиста из «Крыльев Советов».

«У нас было конкретное предложение, мы долго общались с «Локомотивом», а «Рубин» ждал, чем закончатся переговоры. Когда диалог с «Локо» прекратился, «Крыльям Советов» поступило предложение от казанцев незадолго до матча с «Краснодаром». Мы обсудили условия и договорились, что Ваня перейдет в «Рубин», но после игры», — цитирует Туняна Sport24.

По его словам, на следующий день после матча появились два новых предложения — от ЦСКА и «Краснодара».

«Рубин» настоял, чтобы Ваня все-таки приехал в Казань. Мы из уважения согласились. Но были очень удивлены, когда приезд Вани оказался снят и выставлен в соцсети — это не было согласовано. «Рубин» хорошо принял Ваню, но смысл был в том, чтобы показать — Олейников наш. Хотя мы предупреждали, что игрок в раздумьях. В итоге его поставили перед фактом, а выглядит так, будто мы поехали подписывать контракт и передумали. Никакие договоренности нарушены не были», — добавил он.

Олейников впервые оказался в ЦСКА в 7 лет: он прошел все возрастные группы академии и молодежку, а в сезоне-2017/18 дебютировал за основу, после чего покинул команду.