Валерий Непомнящий оценил шансы ЦСКА остаться на втором месте

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что он думает о шансах ЦСКА остаться на втором месте в Тинькофф российской премьер-лиге.

«После матча с «Локомотивом» у армейцев понизились шансы удержать эту строчку, — цитирует Непомнящего «Советский спорт» 1 марта. — Тем более, по качеству игры есть вопросы. В обороне не хватает футболистов. Акинфеева недостает в воротах.

Но если смотреть реально, то перспективы у ЦСКА хорошие, потому что состав более-менее сбалансирован. Были проблемы с голами, но должен вписаться Рондон и тогда все наладится. Но потеснить армейцев могут другие клубы. Например, «Сочи». Эта команда неслучайно поднимается наверх, хотя это и неожиданно.

«Краснодар» тоже потенциально очень сильная команда. Временные трудности «быков» связаны с тем, что там нет мужского начала. Но когда появится Ари и будет играть Берг, получится мощная атака. Правда, с обороной на флангах у них возникли проблемы».

ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, имея в активе 37 очков в 20 матчах.