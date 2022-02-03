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Отец Классена — о невключении сына в заявку «Спартака» в Лиге Европы: «Немного обидно и жалко, но куда деваться?»

Отец Классена высказался о невключении сына в заявку «Спартака» в Лиге Европы
Карен Саркисян
Корреспондент

Сергей Драньков, отец защитника «Спартака» Леона Классена, прокомментировал решение тренерского штаба не включать его сына в заявку московского клуба в Лиге Европы.

«Отсутствие Леона в заявке на Лигу Европы связано с тем, что «Спартак» мог заявить только трех новичков, — приводит слова Дранькова Sport24. — «Спартак» заявил Николсона, Мартинса и Жиго. А Леона, Хлусевича и Пруцева — нет».

По его словам, защитник хотел бы попасть в заявку «Спартака».

«Немного обидно и жалко, но куда деваться? Такое решение было принято руководством и тренером. Надо концентрироваться на чемпионате и кубке, выигрывать конкуренцию у Айртона и показывать результат», — сказал он.

Также Драньков высказался о травме Классена.

«Ничего страшного там нет — связка не порвана, нога просто немножко опухла. Во вторник Леон тренировался со «Спартаком», но нога чуть-чуть болела. Поэтому ему дали еще немного времени. Думаю, в ближайшие дни он уже будет с командой тренироваться», — сказал он.

Сегодня, 3 февраля, «Спартак» объявил заявку на плей-офф Лиги Европы. Московский клуб, занявший первое место в группе C Лиги Европы, начнет участие в плей-офф со стадии 1/8 финала. Соперник красно-белых определится по итогам жеребьевки, которая состоится 25 февраля.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-03-nemnogo-obidno-i-zhalko-no-kuda-devatsya-otets-klassena-o-nevklyuchenii-syna-v-zayavku-spartaka-v-lige-yevropy
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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