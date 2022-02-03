Отец Классена высказался о невключении сына в заявку «Спартака» в Лиге Европы

Сергей Драньков, отец защитника «Спартака» Леона Классена, прокомментировал решение тренерского штаба не включать его сына в заявку московского клуба в Лиге Европы.

«Отсутствие Леона в заявке на Лигу Европы связано с тем, что «Спартак» мог заявить только трех новичков, — приводит слова Дранькова Sport24. — «Спартак» заявил Николсона, Мартинса и Жиго. А Леона, Хлусевича и Пруцева — нет».

По его словам, защитник хотел бы попасть в заявку «Спартака».

«Немного обидно и жалко, но куда деваться? Такое решение было принято руководством и тренером. Надо концентрироваться на чемпионате и кубке, выигрывать конкуренцию у Айртона и показывать результат», — сказал он.

Также Драньков высказался о травме Классена.

«Ничего страшного там нет — связка не порвана, нога просто немножко опухла. Во вторник Леон тренировался со «Спартаком», но нога чуть-чуть болела. Поэтому ему дали еще немного времени. Думаю, в ближайшие дни он уже будет с командой тренироваться», — сказал он.

Сегодня, 3 февраля, «Спартак» объявил заявку на плей-офф Лиги Европы. Московский клуб, занявший первое место в группе C Лиги Европы, начнет участие в плей-офф со стадии 1/8 финала. Соперник красно-белых определится по итогам жеребьевки, которая состоится 25 февраля.