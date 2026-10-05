Экс-хавбек «Спартака» Ромуло назвал одну вещь, которую поменял бы в своей карьере

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал, в какой день карьеры вернулся бы.

— Представим, что есть возможность вернуться в какой-то один день карьеры в «Спартаке» и что-то изменить...

— Наверное, я выбрал бы тот момент перед матчем с «Ростовом» дома. Перед этим мы играли с «Барселоной», я забил гол. Эмери спросил, не хочу ли я отдохнуть — я провел несколько полных матчей подряд. Но я был молодым и хотел выходить на поле всегда, сказал, что готов. В итоге именно в этой встрече я порвал кресты... Если бы я мог что-то изменить — сказал бы тогда: «Да, отдых не помешает — сыграю в следующем матче». Это могло изменить все...

— А были моменты, когда ты все-таки не хотел играть? На выезде, например.

— Помню один случай — тогда тренером был Якин. Мы должны были лететь на матч Кубка куда-то очень далеко, и Жано буквально спрятался — закрылся в своей комнате на базе и сказал: «Я не поеду!» Все думали, что он уже уехал домой, потому что его фамилии не было на табло с составом, а он все это время сидел взаперти на базе, пока автобус ждал его в аэропорту. Потом у него были серьезные проблемы — тренер отстранил от тренировок на время, он вернулся в состав только после того, как Якин ушел.

Но со мной подобного никогда не случалось. За всю карьеру я ни разу такого не делал, никогда не опаздывал на тренировку и не пропускал ни одного занятия без причины. Для меня это принципиальный момент, которым я горжусь.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.