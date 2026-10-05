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Экс-хавбек Спартака Ромуло назвал одну вещь, которую поменял бы в своей карьере

Экс-хавбек «Спартака» Ромуло назвал одну вещь, которую поменял бы в своей карьере

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал, в какой день карьеры вернулся бы.

— Представим, что есть возможность вернуться в какой-то один день карьеры в «Спартаке» и что-то изменить...

— Наверное, я выбрал бы тот момент перед матчем с «Ростовом» дома. Перед этим мы играли с «Барселоной», я забил гол. Эмери спросил, не хочу ли я отдохнуть — я провел несколько полных матчей подряд. Но я был молодым и хотел выходить на поле всегда, сказал, что готов. В итоге именно в этой встрече я порвал кресты... Если бы я мог что-то изменить — сказал бы тогда: «Да, отдых не помешает — сыграю в следующем матче». Это могло изменить все...

— А были моменты, когда ты все-таки не хотел играть? На выезде, например.

— Помню один случай — тогда тренером был Якин. Мы должны были лететь на матч Кубка куда-то очень далеко, и Жано буквально спрятался — закрылся в своей комнате на базе и сказал: «Я не поеду!» Все думали, что он уже уехал домой, потому что его фамилии не было на табло с составом, а он все это время сидел взаперти на базе, пока автобус ждал его в аэропорту. Потом у него были серьезные проблемы — тренер отстранил от тренировок на время, он вернулся в состав только после того, как Якин ушел.

Но со мной подобного никогда не случалось. За всю карьеру я ни разу такого не делал, никогда не опаздывал на тренировку и не пропускал ни одного занятия без причины. Для меня это принципиальный момент, которым я горжусь.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Ромуло (в&nbsp;центре) с&nbsp;одноклубниками Сальваторе Боккетти и&nbsp;Сергеем Паршивлюком.«Карпин выстраивал нас в шеренгу и заставлял поднимать майку. Если выпирал животик — штраф». Интервью Ромуло

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.

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Ромуло Монтейро (Ромуло)
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Источник: Полузащитник «Спартака» Пруцев может перейти в ЦСКА

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

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 5
П
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Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов

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