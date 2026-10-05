Источник: Полузащитник «Спартака» Пруцев может перейти в ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев может перейти в ЦСКА, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, армейский клуб изучает возможность осуществления перехода 26-летнего игрока в зимнее трансферное окно. При этом сам игрок пока не настроен менять клубную прописку и доволен своим положением в команде Хуана Карседо.

Также сообщается, что в контракте Пруцева со «Спартаком», который истекает летом 2028 года, прописана сумма отступных в размере 10 миллионов евро.

Пруцев — воспитанник академий «Краснодара» и «Чертаново». За «Спартак» выступает с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах московской команды, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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