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Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев может перейти в ЦСКА — инсайд 5 октября 2026

Источник: Полузащитник «Спартака» Пруцев может перейти в ЦСКА

Алексей Михайлов

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев может перейти в ЦСКА, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, армейский клуб изучает возможность осуществления перехода 26-летнего игрока в зимнее трансферное окно. При этом сам игрок пока не настроен менять клубную прописку и доволен своим положением в команде Хуана Карседо.

Также сообщается, что в контракте Пруцева со «Спартаком», который истекает летом 2028 года, прописана сумма отступных в размере 10 миллионов евро.

Пруцев — воспитанник академий «Краснодара» и «Чертаново». За «Спартак» выступает с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах московской команды, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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