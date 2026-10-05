«Зенит» поздравил Зырянова с днем рождения: «Ваша преданность помогает клубу достигать новых высот»

«Зенит» поздравил председателя правления клуба Константина Зырянова с днем рождения. 5 октября руководителю сине-бело-голубых исполнилось 49 лет.

«Мы от всей души поздравляем Вас и благодарим за вклад в развитие и успехи нашего клуба. Преданность сине-бело-голубым цветам, профессионализм, энергия и стремление к высоким результатам помогают «Зениту» уверенно двигаться вперед и достигать новых высот», — говорится в сообщении «Зенита».

Зырянов занимает пост председателя правления «Зенита» с августа 2025 года. Во время игровой карьеры он выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 года. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.