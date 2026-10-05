Ромуло набил гладиатора на руке в честь «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал о своих татуировках.
— У тебя на обеих руках татуировки. Что они значат?
— Смотри, здесь мои дети — дочь и сын. Еще есть лев, молитва. А на правой руке у меня гладиатор — в честь «Спартака».
Эта татуировка очень важна для меня, потому что «Спартак» — это тоже часть моей истории, я провел здесь много времени. Воспоминания у меня хорошие, хотя не все, потому что была травма — время без игры далось мне тяжело психологически. Но я справился и всегда старался дать этому клубу максимум.
«Карпин выстраивал нас в шеренгу и заставлял поднимать майку. Если выпирал животик — штраф». Интервью Ромуло
Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.
Новости