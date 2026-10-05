Ромуло набил гладиатора на руке в честь «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал о своих татуировках.

— У тебя на обеих руках татуировки. Что они значат?

— Смотри, здесь мои дети — дочь и сын. Еще есть лев, молитва. А на правой руке у меня гладиатор — в честь «Спартака».

Эта татуировка очень важна для меня, потому что «Спартак» — это тоже часть моей истории, я провел здесь много времени. Воспоминания у меня хорошие, хотя не все, потому что была травма — время без игры далось мне тяжело психологически. Но я справился и всегда старался дать этому клубу максимум.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.