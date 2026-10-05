Ромуло — о ДПС: «Мы платили и ехали дальше. Деньги были всегда, распихивали по карманам»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» ответил на вопрос о российской полиции.

— Сотрудники ДПС часто останавливали?

— Пару раз. Что-то нарушили — останавливали, говорили, что нужно заплатить. Мы платили и ехали дальше. В Бразилии так же, это нормально.

— Макгиди рассказывал, что его даже сопровождали до банкомата.

— Да, случалось и такое. Мне везло — обычно при себе были деньги, так что решалось на месте.

— Деньги с премиальных?

— Конечно! Тогда деньги были всегда. Куча налички, которую распихивали по карманам.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.