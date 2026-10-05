Ромуло: «Эмери звал из «Спартака» в «Севилью». Через неделю Унаи ушел в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в «Ливерпуль».

— Во время карьеры в «Спартаке» писали, что ты мог перейти в «Ливерпуль», «Ювентус», «Андерлехт». Правда?

— Такие слухи редко доходили до меня напрямую — я просто хотел играть, не особо задумывался об этом. Один раз, в 2016-м, мне позвонил Унаи Эмери, который тогда тренировал «Севилью». Спрашивал, хочу ли я перейти к ним. Я сказал, что мне и так хорошо. Он ответил, что очень меня уважает, ему нравится, как я играю и тренируюсь, и что, если клубы захотят договориться, будет здорово для всех. Через неделю после этого он ушел в «ПСЖ». Я удивился, когда увидел фото его презентации в Париже.

— А были еще клубы, которые тебя хотели подписать?

— До «Спартака» был интерес от «Галатасарая» и пары других клубов. В итоге контракт предложили только «Спартак» и «Галатасарай». Я выбрал красно-белых.

— Александр Соболев ушел в «Зенит» «за титулами».

— Это его право так говорить, но как команда, думаю, именно «Спартак» стоит выше по потенциалу.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.