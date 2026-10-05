Кондаков рассказал, как Глушенков заставил его попробовать алкоголь: «Пришлось отвечать за свои слова»

Полузащитник «Зенита» и молодежной сборной России Даниил Кондаков впервые попробовал алкоголь на праздновании чемпионства, чтобы сдержать обещание, данное одноклубнику Максиму Глушенкову.

«Я просто не употребляю алкоголь. Он мне говорил: «Если чемпионство выиграем, выпьешь». Я в шутку ему пообещал это. Захожу — он только меня увидел, с бутылками поднялся и говорит: «Давай, давай». Пришлось отвечать за свои слова и выпить два глотка. Но мне не понравилось», — приводит слова Кондакова ТАСС.

В прошлом сезоне Кондаков дебютировал за основу «Зенита» и выиграл с командой золотые медали чемпионата России. 18-летний воспитанник клуба выступает за главную команду с января 2026 года. За предыдущий сезон он сыграл 15 матчей в разных турнирах и отдал три голевые передачи. Также в составе петербуржцев полузащитник стал обладателем Суперкубка России.

В нынешнем сезоне Кондаков отметился двумя голевыми передачами в семи матчах.