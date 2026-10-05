Ромуло назвал премиальные за победу над ЦСКА: «Около 20 тысяч долларов»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» назвал сумму премиальных за победу над ЦСКА.

— Расскажи про самые большие премиальные.

— Не помню точную сумму, что-то около 20 тысяч долларов за победу над ЦСКА. Для Бразилии это большие деньги, но здесь — ничего необычного. Еще я играл в Китае в 2020-м — там платили больше. Для иностранцев Россия воспринималась как страна с большими деньгами, что-то вроде ОАЭ или Саудовской Аравии. Но, по-моему, в России платили даже лучше.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.