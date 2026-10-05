«Коммерсантъ»: Овечкин создаст собственный пивной бренд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин создаст собственный пивной бренд OVI, сообщает «Коммерсантъ».

В линейку напитков войдет в том числе безалкогольное пиво. По данным источника, в 2025 году в России было произведено около 930 миллионов декалитров пива. Доля безалкогольного пива составляет около 3 процентов рынка.

17 сентября Овечкину исполнился 41 год. Россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах — 929 шайб в 1575 матчах.

В июле форвард подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/27 стал для него 22-м в НХЛ.