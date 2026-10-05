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Ромуло заявил, что в сборной Бразилии считали ужасными прически Неймара

Ромуло заявил, что в сборной Бразилии считали ужасными прически Неймара

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношении к бразильцу Неймару.

— Все видели Неймара на поле. А какой он в раздевалке — как себя ведет?

— Ему всегда нравились яркие прически, все говорили, что это ужасно, а он был доволен. Неймар был особенным — очень любил играть с ним, потому что я мог отдать ему пас и быть уверенным, что он пройдет всю команду соперника. Моя роль в сборной была простой — отобрать мяч и отдать Неймару.

В 2012-2013 годах он был в отличной форме, и на чемпионате мира в 2014-м тоже выглядел здорово. Всегда любил танцевать — тогда ему было всего 18-19 лет. Совсем молодой! Но перед матчами он всегда включал музыку.

В сборной у каждого была своя компания. У меня своя, у Неймара — своя. За общим столом он часто шутил, устраивал что-то вроде посвящения новичков — кто-то должен был встать на стул, спеть песню, станцевать. Ему это очень нравилось, он всегда доставал новеньких в команде.

На чемпионате мира в России это было что-то невероятное. Иногда я пересматриваю матчи, где играл с ним, и удивляюсь — он делал все сам, а мне было гораздо спокойнее рядом с ним.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Ромуло (в&nbsp;центре) с&nbsp;одноклубниками Сальваторе Боккетти и&nbsp;Сергеем Паршивлюком.«Карпин выстраивал нас в шеренгу и заставлял поднимать майку. Если выпирал животик — штраф». Интервью Ромуло

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.

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Неймар Сантос
Ромуло Монтейро (Ромуло)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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