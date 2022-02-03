«Спартак» анонсировал новую клубную эмблему

«Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы.

В официальном Twitter красно-белых появился видеоролик, в котором показаны все эмблемы команды за всю историю. Публикация сопровождается эмодзи с надписью «New» (новый — прим. «СЭ»).

В конце декабря «СЭ» сообщал о том, что клуб обновит версию эмблемы в честь 100-летия. В новом ромбе изменены очертания буквы «С», а также расположенного в ней мяча.