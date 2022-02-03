«Спартак» анонсировал новую клубную эмблему
«Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы.
В официальном Twitter красно-белых появился видеоролик, в котором показаны все эмблемы команды за всю историю. Публикация сопровождается эмодзи с надписью «New» (новый — прим. «СЭ»).
? ??? ? pic.twitter.com/VhCXcPfhiW— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 3, 2022
В конце декабря «СЭ» сообщал о том, что клуб обновит версию эмблемы в честь 100-летия. В новом ромбе изменены очертания буквы «С», а также расположенного в ней мяча.
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|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
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7
|Ахмат
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|9
|0
|9
|24-24
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|
8
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|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
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|6
|4
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|23-27
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|
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|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
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|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
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|2
|8
|8
|16-31
|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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