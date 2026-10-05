Ромуло — о матче «Барселона» — «Спартак»: «Ночью не спал. Месси похоронил нас»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» вспомнил матч группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:3) в сезоне-2012/13. Игра проходила на «Камп Ноу».

— Макгиди до сих пор помнит, как на базу приехали фанаты. У тебя с болельщиками не было ярких историй?

— Честно говоря, нет. А вот Макгиди мне запомнился как выдающийся футболист! Именно он отдал мне голевую передачу в матче с «Барселоной». Тот гол особенно важен для меня, потому что случился в день моего рождения. Невероятные ощущения!

Правда, затем Месси похоронил нас... Забавно, что я забивал первым и за сборную Бразилии против Аргентины. А потом Лео, кажется, оформил хет-трик... Но что тут поделаешь — против него сложно что-либо сделать.

— Что испытываешь, когда звучит гимн Лиги чемпионов?

— Очень сильные эмоции, до мурашек. Хочется плакать, но надо держаться и делать свое дело.

— Помнишь, как провел день перед игрой на «Камп Ноу»?

— Помню, что не смог уснуть в ту ночь — всегда сильно волнуюсь перед важными матчами, а это была игра Лиги чемпионов против команды, переживающей свой расцвет. Нужно было быть предельно собранным.

Ночью не спал, ел мало — тоже не мог. Мы начали хорошо, потом пропустили — стало 1:1. Постепенно отыгрались, Ари забил, может, немного случайно, но счет сравнялся. Потом я забил — 2:1 — и не мог поверить, что мы выигрываем у такой сильной команды. Нам до них было как до Луны! А в итоге Месси вернул нас с небес на землю.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.