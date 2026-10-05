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Ромуло — о матче Барселона — Спартак: Ночью не спал. Месси похоронил нас

Ромуло — о матче «Барселона» — «Спартак»: «Ночью не спал. Месси похоронил нас»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» вспомнил матч группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:3) в сезоне-2012/13. Игра проходила на «Камп Ноу».

— Макгиди до сих пор помнит, как на базу приехали фанаты. У тебя с болельщиками не было ярких историй?

— Честно говоря, нет. А вот Макгиди мне запомнился как выдающийся футболист! Именно он отдал мне голевую передачу в матче с «Барселоной». Тот гол особенно важен для меня, потому что случился в день моего рождения. Невероятные ощущения!

Правда, затем Месси похоронил нас... Забавно, что я забивал первым и за сборную Бразилии против Аргентины. А потом Лео, кажется, оформил хет-трик... Но что тут поделаешь — против него сложно что-либо сделать.

— Что испытываешь, когда звучит гимн Лиги чемпионов?

— Очень сильные эмоции, до мурашек. Хочется плакать, но надо держаться и делать свое дело.

— Помнишь, как провел день перед игрой на «Камп Ноу»?

— Помню, что не смог уснуть в ту ночь — всегда сильно волнуюсь перед важными матчами, а это была игра Лиги чемпионов против команды, переживающей свой расцвет. Нужно было быть предельно собранным.

Ночью не спал, ел мало — тоже не мог. Мы начали хорошо, потом пропустили — стало 1:1. Постепенно отыгрались, Ари забил, может, немного случайно, но счет сравнялся. Потом я забил — 2:1 — и не мог поверить, что мы выигрываем у такой сильной команды. Нам до них было как до Луны! А в итоге Месси вернул нас с небес на землю.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Ромуло (в&nbsp;центре) с&nbsp;одноклубниками Сальваторе Боккетти и&nbsp;Сергеем Паршивлюком.«Карпин выстраивал нас в шеренгу и заставлял поднимать майку. Если выпирал животик — штраф». Интервью Ромуло

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.

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Лионель Месси
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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