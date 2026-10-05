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Ромуло — о «Спартаке»: «Больше всего удивило, что после матча в раздевалке всегда было пиво»

Ромуло — о «Спартаке»: «Больше всего удивило, что после матча в раздевалке всегда было пиво»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» поделился мнением об игре за красно-белых.

— Что тебя больше всего удивило в России, когда ты приехал?

— То, что после матча в раздевалке всегда было пиво. В Бразилии это просто невозможно. А здесь — нормально: можно выпить. Для меня это было настоящим открытием. Помню, когда приехал Зе Луиш, было предсезонное турне в Швейцарии, в Санкт-Галлене. Товарищеский матч: приезжаем на стадион, а в раздевалке куча бутылок пива!

Это был его первый матч за клуб, и он подошел ко мне в полном недоумении: «Как это возможно, пиво в раздевалке?!» Я сказал: «Спокойно, дружище, это нормально, наслаждайся». Для игроков из других стран Европы это, наверное, непривычно.

— Максим Глушенков рассказывал, что после матча выпивает литр пива.

— Да, и для меня это тоже стало нормой. Я понял, что после матча можно немного выпить, чтобы расслабиться и лучше восстановиться. Мне это тоже нравилось.

— А про ночные клубы что скажешь?

— Нет, если честно, мне это не особо нравилось — я уже тогда был женат. Слышал много историй от других игроков, но рассказывать их не буду, наверное, не стоит (смеется).

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Ромуло (в&nbsp;центре) с&nbsp;одноклубниками Сальваторе Боккетти и&nbsp;Сергеем Паршивлюком.«Карпин выстраивал нас в шеренгу и заставлял поднимать майку. Если выпирал животик — штраф». Интервью Ромуло

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.

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Ромуло Монтейро (Ромуло)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

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Георгий Мелкадзе
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