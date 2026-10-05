Ромуло — о «Спартаке»: «Больше всего удивило, что после матча в раздевалке всегда было пиво»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» поделился мнением об игре за красно-белых.

— Что тебя больше всего удивило в России, когда ты приехал?

— То, что после матча в раздевалке всегда было пиво. В Бразилии это просто невозможно. А здесь — нормально: можно выпить. Для меня это было настоящим открытием. Помню, когда приехал Зе Луиш, было предсезонное турне в Швейцарии, в Санкт-Галлене. Товарищеский матч: приезжаем на стадион, а в раздевалке куча бутылок пива!

Это был его первый матч за клуб, и он подошел ко мне в полном недоумении: «Как это возможно, пиво в раздевалке?!» Я сказал: «Спокойно, дружище, это нормально, наслаждайся». Для игроков из других стран Европы это, наверное, непривычно.

— Максим Глушенков рассказывал, что после матча выпивает литр пива.

— Да, и для меня это тоже стало нормой. Я понял, что после матча можно немного выпить, чтобы расслабиться и лучше восстановиться. Мне это тоже нравилось.

— А про ночные клубы что скажешь?

— Нет, если честно, мне это не особо нравилось — я уже тогда был женат. Слышал много историй от других игроков, но рассказывать их не буду, наверное, не стоит (смеется).

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.