Ромуло: «В России сначала выучил плохие слова, а потом уже обычные»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изучении русского языка.

— Карпин знает испанский язык. Тебе это помогало?

— Конечно. Правда, я тогда не очень хорошо говорил по-испански, но понимал. И это здорово выручало, потому что русский был для меня совсем новым языком — я вообще ничего не знал. На тренировках, когда возникали сложности с партнерами, Карпин всегда был рядом и мог объяснить.

С россиянами я старался говорить сам — чтобы понемногу учить язык. Иногда понимал, иногда нет, но всегда старался.

— Тебя сразу научили ругательствам?

— Разумеется! Как и в Бразилии — когда в команду приходит новичок, ему первым делом объясняют нецензурные слова. Здесь так же: я сначала выучил плохие слова, а потом уже обычные.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.